El Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina de Fútbol no se detiene. Este fin de semana, la redonda volverá a rodar en las diferentes canchas de la provincia para disputar la fecha 11, en una instancia donde cada punto vale oro para meterse en la zona de clasificación y pelear por el título.

Con San Lorenzo de Ullum mirando a todos desde lo más alto con 22 unidades, sus perseguidores inmediatos, Unión y Desamparados, buscarán aprovechar cualquier traspié del líder. La actividad se dividirá entre sábado y domingo, manteniendo el horario habitual de 17 para la Primera División.

El sábado, Minero será local en Juventud Unida de Alianza, en un partido que promete gran despliegue de fútbol. Además, Marquesado intentará hacerse fuerte en el Far West ante Sportivo 9 de Julio y Colón Junior buscará volver al triunfo al enfrentar a Juventud Zondina en su casa. López Peláez también hará de local ante Carpintería.

La fecha continuará el domingo con Villa Ibáñez ante Desamparados, Sarmiento con Rivadavia, Trinidad frente a Peñarol, Defensores de Argentinos vs. Unión y Atenas ante el puntero San Lorenzo de Ullum.

La paridad es la protagonista del certamen. El cuervo ullunero lidera con 22, pero la diferencia con Desamparados y Unión, que están en el segundo puesto, es de apenas un punto. Luego, está Colón Junior con 19 unidades y Minero quinto con 18.

PRIMEROS PUESTOS DE LA TABLA

1º San Lorenzo 22

2° Unión 21

3° Desamparados 21

4° Colón 19

5° Minero 18

6° López Peláez 17

7° 9 de Julio 17

8° Atenas 16

9° Trinidad 16