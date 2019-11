San Lorenzo mostró mayor oficio y venció a Biguá en Montevideo, en suplementario

San Lorenzo, ganador de las dos últimas Liga de las Américas, exhibió mayor oficio y terminó imponiéndose como visitante a Biguá de Montevideo, por 97-91, en partido correspondiente a la primera ventana del grupo A de la Básquetbol Champions League América (BCLA), el flamante certamen que aglutina a las principales instituciones continentales.



En el estadio de la entidad uruguaya, ubicado en el barrio de Villa Biarritz, el 'Ciclón' alcanzó una esforzada victoria con la siguiente progresión: 25-28, 51-46, 70-71, 87-87 y 97-91.



El conjunto azulgrana se había impuesto en el debut a Mogi das Cruzes, en Brasil, por 82-78, razón por la cual encabeza las posiciones de la zona, con 4 unidades.



El escolta norteamericano Dar Tucker resultó la excluyente figura de los dirigidos por el DT Facundo Muller, al aportar 32 puntos (10-13 en dobles, 3-7 en triples, 3-4 en libres), capturar 9 rebotes y otorgar 3 asistencias.



También hubo una destacada labor del base cordobés José Vildoza, responsable de 12 unidades y 4 rebotes.



En el conjunto montevideano, en tanto, se lucieron los extranjeros Storm Warren (22 puntos y 8 rebotes) y Niem Stevenson (20 tantos, 6 rebotes y 3 asistencias).



En la próxima fecha doble, prevista para noviembre, Biguá recibirá a Mogi das Cruzes (domingo 24), mientras que San Lorenzo se medirá con el elenco brasileño en el estadio Roberto Pando de Boedo (miércoles 27).



En tanto, mañana, desde las 21.30, en el estadio Angel Sandrín, el local Instituto de Córdoba debutará en la competencia enfrentándose a Flamengo de Brasil, que tiene en sus filas al base juninense Franco Balbi (ex Ferro), en cotejo de la zona C.



A partir de las 19.30, en San Pablo, el local Sesi Franca, con el concurso del escolta rionegrino Leonel Schattmann (ex Gimnasia de Comodoro Rivadavia), enfrentará a Aguada de Montevideo, por el grupo B.