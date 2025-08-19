El presente de San Lorenzo es más que alarmante, enfrentando un pedido de quiebra por una deuda millonaria que ha puesto al club contra las cuerdas. Según información de Noticias Argentinas, la Sala C de la Cámara Comercial revocó un fallo anterior y ordenó intimar al club a saldar una deuda de 5.3 millones de dólares al fondo suizo AIS Investment Fund SCA Sicav Raif.

La notificación llegó el lunes 18 de agosto de 2025, y el club de Boedo tiene un plazo de apenas cinco días hábiles para cumplir con este compromiso. De no hacerlo, la Justicia avanzará con la declaración de quiebra, lo que marcará un antes y un después para la economía de la institución, que ya venía golpeada por graves problemas financieros y múltiples inhibiciones en los últimos mercados de pases.

El fallo de la Cámara es contundente: si San Lorenzo no acredita el pago antes del viernes, la medida se ejecutará. Especialistas advierten que una declaración de quiebra no solo pondría en jaque el control administrativo del club, sino que también podría dejarlo fuera de las competencias oficiales, acarreando sanciones deportivas y la pérdida de activos esenciales. Aunque la dirigencia anunció que apelará la decisión, el margen de maniobra es mínimo ante la desesperada búsqueda de fondos para saldar la cantidad reclamada. La situación se suma a una larga lista de compromisos financieros insatisfechos que el club arrastra en los últimos años.