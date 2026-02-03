Tras el temporal que provocó estragos en los cultivos de San Juan, personal de la Dirección de Contingencias Climáticas realiza operativos de recepción de denuncias por daños. Este martes, la Escuela Los Pioneros, ubicada en el departamento Rawson, fue epicentro de asistencia. La actividad estuvo encabezada por el director del área, Alfredo Gallardo, quien destacó la alta concurrencia de productores afectados por los últimos eventos climáticos.

“Estamos tomando denuncias y nos hemos acercado hasta la Escuela Los Pioneros en Rawson para facilitar el trámite a aquellos productores que no tienen la posibilidad de ir hasta el Centro Cívico. Queremos estar en su zona para que puedan realizar la denuncia”, explicó Gallardo. En ese marco, el funcionario reconoció que se mostraron sorprendidos por la cantidad de productores que se acercaron durante la jornada.

Alfredo Gallardo, de Contingencias Climáticas.

Gallardo señaló que el operativo se replica en distintos puntos de la provincia. “Ayer estuvimos en Pocito haciendo el mismo trabajo y también muchos productores se acercaron. Estamos cumpliendo con el pedido del Ministro y del Gobernador de estar cerca del productor y acompañarlo donde lo necesite”, remarcó.

Según detalló, durante la jornada del lunes se recepcionaron 52 denuncias, mientras que este martes el número ya superaba las 60 correspondientes al último evento climático. Además, aclaró que la atención se realiza de manera simultánea tanto en territorio como en el Centro Cívico, para quienes prefieran acercarse allí.

En cuanto a los daños relevados, Gallardo indicó que la afectación alcanza a una amplia variedad de producciones. “Se ha visto perjudicada una multiplicidad de cultivos: desde la vid, que es lo que más tenemos en San Juan, hasta chacras de tomate, zapallo, choclo, entre otros. Hay una desazón generalizada; son momentos complejos y duros para el productor, donde prima la incertidumbre”, expresó.

Finalmente, el director de Contingencias hizo especial hincapié en la importancia de realizar la denuncia. “La denuncia es lo que dispara la posibilidad de acceder a créditos. Una vez realizada, se envía un perito a campo que verifica el daño y permite emitir una certificación. Ese documento es clave para que el productor pueda acceder a créditos con importantes beneficios en plazos, intereses y períodos de gracia”, cerró.

Cómo es el procedimiento tras la denuncia y el trabajo de Contingencia

Una vez que los productores realizan la denuncia por daños en sus cultivos, el procedimiento sigue con una evaluación directa en el campo. Según explicaron desde la Dirección de Contingencias Climáticas, los peritos, todos ingenieros agrónomos, se trasladan a cada finca para verificar el cultivo, medir las dimensiones y evaluar la magnitud del daño. Esta inspección es fundamental, ya que permite generar un expediente que habilita los beneficios y ayudas para los afectados.

En este caso, el equipo de Contingencia cuenta con más de 10 peritos recorriendo las zonas afectadas, pero, debido a la extensión del temporal y la gran cantidad de productores, no es posible cubrir todas las áreas en pocos días. Por ello, desde la dirección solicitan la colaboración de los productores para agilizar el proceso.

“Si hay productores que necesitan arar o trabajar la tierra para continuar con la actividad, les pedimos que nos dejen una o dos melgas como muestra del daño. Sobre esa pequeña porción, los peritos realizan el peritaje”, explicaron. De esta manera, aunque se continúe con tareas en el resto de la finca, es posible certificar oficialmente el daño y garantizar el acceso a los créditos y ayudas correspondientes.

Este procedimiento busca equilibrar la necesidad de los productores de continuar trabajando con la rigurosidad del peritaje, asegurando que las ayudas lleguen a quienes realmente las necesitan.