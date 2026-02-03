Avanza un convenio para que estudiantes avanzados cubran horas cátedra

En el marco de la escasez de docentes en materias clave como Lengua, Matemática, Física y Química, la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan confirmó el inminente avance de un convenio con el Ministerio de Educación provincial que permitirá a estudiantes universitarios avanzados cubrir horas cátedra en escuelas secundarias.

La decana de la facultad, Miriam Arrabal, explicó que la iniciativa se encuentra a la espera de una resolución ministerial, tras haber sido acordada durante 2025 con las autoridades educativas de la provincia. “Tenemos entendido que está por salir la resolución del Ministerio de Educación, donde se reconoce al estudiante universitario avanzado para poder tomar horas cátedra en las escuelas secundarias”, señaló.

El convenio está pensado como una respuesta concreta a la falta de profesores en disciplinas fundamentales y apunta, al mismo tiempo, a fortalecer las trayectorias académicas de los futuros docentes. Según detalló Arrabal, la medida alcanzará a estudiantes del último año de los profesorados, con un alto porcentaje de materias aprobadas.

“Son estudiantes del último año, con un porcentaje elevado de materias aprobadas, y con un plazo para recibirse”, precisó la decana. Ese plazo, aclaró, será de dos años, durante los cuales los estudiantes podrán ejercer frente al aula mientras completan su formación.

Una solución ante la escasez docente

Arrabal remarcó que la propuesta surge como una alternativa frente a un problema estructural del sistema educativo. “Actualmente, ante la falta de docentes, a veces se toman personas que no tienen los conocimientos suficientes para estar al frente de un curso en una escuela secundaria”, advirtió.

En ese sentido, sostuvo que un estudiante universitario avanzado cuenta con una formación más específica para dictar determinadas materias. “Un estudiante avanzado de un profesorado de Matemática, de Lengua, de Física o de Química tiene muchos más conocimientos para estar al frente de un aula que alguien que proviene de otro tipo de formación”, afirmó, al tiempo que aclaró que no se trata de desmerecer la labor docente en otros niveles.

Impacto en la formación y en el sistema educativo

Desde la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes consideran que el convenio no solo permitirá garantizar la continuidad pedagógica en las escuelas, sino que también funcionará como un incentivo para los estudiantes. “Es un estímulo para nuestros estudiantes avanzados de querer recibirse pronto”, destacó Arrabal.

La decana subrayó que la iniciativa busca articular una solución inmediata con una mirada de mediano plazo, fortaleciendo el vínculo entre la universidad y el sistema educativo provincial. “Quisimos aportar al Ministerio de Educación una solución posible ante una necesidad concreta”, explicó.

De concretarse la resolución, el convenio permitirá cubrir horas vacantes en escuelas secundarias con estudiantes avanzados de profesorados estratégicos, mientras se avanza en el objetivo de incrementar el número de egresados y reducir, a futuro, la falta de docentes en San Juan.