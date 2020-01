San Lorenzo y Talleres de Córdoba se miden en San Juan en el primer amistoso de verano

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

San Lorenzo y Talleres de Córdoba se medirán mañana en San Juan en el primer amistoso de verano, partido que se jugará desde las 22.30 en el estadio Bicentenario.



Diego Monarriz, técnico azulgrana, se decidió para este partido en la provincia cuyana por un equipo conformado con mayoría de suplentes y juveniles, reforzado por Sebastián Torrico en el arco, el uruguayo Ramón Arias en defensa, los hermanos Palacios y Lucas Menossi en el mediocampo y el paraguayo Adam Bareiro en el ataque.



El equipo que estrenará el año 2020 será con Torrico; Rufino Lucero, Francisco Flores, Arias y Nicolás Fernández; Julián Palacios, Menossi, Emanuel Maciel y Matías Palacios; Mariano Peralta Bauer y Bareiro.



La idea del técnico de 51 años es preservar a la base del plantel titular y que permanezca en el hotel Sofitel La Reserva Cardales y así mañana enfrentar en un amistoso a puertas cerradas con Los Andes, equipo que milita en la Primera B.



Por otro lado el delantero Nicolás Blandi viajó a Chile para sumarse al Colo Colo, ya que se confirmó que el delantero Adolfo Gaich, que se encuentra en el seleccionado Sub 23 que jugará el Preolímpici, no será vendido a Brujas de Bélgica.



El jugador, de 29 años, llega al club trasandino por 1.1 millones de dólares y durante su paso por el club 'santo', convirtió 65 goles en 162 partidos.



También están por salir del 'Ciclón', el arquero Nicolás Navarro, Santiago Vergini (a Newell's) y Ezequiel Cerruti (a Lanús o Colón) y mañana rescindirá su contrato Rubén Botta.



Hasta el momento llegaron a San Lorenzo el mediocampista uruguayo Diego Rodríguez y el zaguero Alejandro Donatti, quien aún no firmó su contrato por la demora en el pase del delantero Héctor Fértoli a Racing, traspaso que formó parte de la negociación.



Talleres de Córdoba, conducido por el uruguayo Alexander Medina, no contará con el zaguero central Facundo Medina y el goleador del equipo, Nahuel Bustos, que se encuentran participando del Preolímpico en el seleccionado Sub 23.



El probable equipo sería con Guido Herrera; Nahuel Tenaglia o Leonardo Godoy, Juan Cruz Komar, Renzo Paparelli o Tenaglia y Enzo Díaz; Andrés Cubas y José Mauri; Dayro Moreno; Jonathan Menéndez, Diego Valoyes y Franco Fragapane.



El equipo cordobés tiene en la mira al mediocampista peruano Rafael Guarderas, que en la actualidad integra el plantel de Universitario de Lima, si no se concreta la transferencia de Guillermo Ortiz, desde Colón de Santa Fe.