San Martín: 71 familias tienen viviendas nuevas

La de este lunes no fue una tarde más para vecinos del departamento San Martín. Sino una tarde que será inolvidable para 71 familias de aquella comuna. Es que con presencia del gobernador Sergio Uñac se entregaron las viviendas que corresponden al barrio San Martín en la comuna que conduce Cristian Andino.

En el distrito de San Isidro, en la zona de calle Laprida y San Martín, el primer mandatario provincial se hizo presente para entregar nada menos que las llaves de las viviendas a vecinos de San Martín, un día después de las elecciones que marcaron el cambio de Gobierno y color político en el país a partir de diciembre.

“Hoy es uno de los actos más lindos y emotivos, la posibilidad del sueño de la casa propia. Para quienes somos creyentes, es un día de muchas bendiciones. Pero en particular para mí es doble felicidad poder compartir en este querido distrito de San Isidro este acto porque aquí al lado es el barrio que me vio crecer. Muchos de mis amigos con quienes he compartido la primaria hoy pueden hacer realidad el sueño de la casa propia”, expresó el intendente Andino.

Por su parte el gobernador sanjuanino dijo: “Hace algunos minutos llegue de Capital Federal, tuvimos reuniones con el equipo de Fernández. Me pidió él, en persona, que les agradezca a todos los intendentes y especialmente a los habitantes de la provincia por esas muestras contundentes de apoyo a su proyecto político”.

Y por último agregó que “el Estado debe ser eficiente como intentamos hacer en San Juan, un Estado que debe achicar sus gastos, que debe hacer crecer la inversión pública para seguir entregando más y mejores soluciones a todos los sanmartinianos y sanjuaninos”.