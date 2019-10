San Martín de Corrientes buscará mantener la punta ante Estudiantes de Concordia

San Martín de Corrientes, uno de los punteros del Grupo A del Torneo Súper 20 de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), recibirá mañana al colista Estudiantes de Concordia, en una nueva fecha que tendrá cuatro partidos. El encuentro se jugará en el estadio Fortín Rojinegro de la capital correntina, desde las 21.30 y con transmisión de TyC Sports Play. San Martín mantiene el invicto, con cuatro victorias, y comparte la punta con su clásico Regatas Corrientes, mientras que Estudiantes cayó en sus cuatro presentaciones. En el local no estará el base Gastón García, que se encuentra recuperándose de una cirugía en el tobillo, al tiempo que en la visita se ausentará el estadounidense Maurice Jones (tendinitís crónica del tendón patelar reagudisada) aunque viajó con la delegación. Además, la jornada la completarán: Grupo A: La Unión de Formosa (1-3) vs. Comunicaciones de Mercedes (1-3), a las 22. TV: TyC Sports Play y LNB Contenidos. Grupo B: Olímpico de La Banda (4-0) vs. Instituto de Córdoba (2-1), a las 21. TV: Directv Sports. Grupo C: Argentino de Junín (1-3)-Hispano Americano (1-1), a las 21.30; Platense (3-2)-Obras Basket (2-2), a las 21. TV: TyC Sports Play y LNB Contenidos. Todos los primeros de cada zona se clasificarán al Final Four, con fecha y sede por definirse.