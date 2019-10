San Martín se quedó con el clásico y la punta

En la apertura de la fecha 12 del Fútbol Local en su Torneo de Verano, San Martín consiguió una importante victoria en el clásico sobre Desamparados por 2 a 1 en el estadio Hilario Sánchez y llegó a la cima de las posiciones.

En un primer tiempo bastante entretenido, Sportivo se puso en ventaja a los 12 minutos tras una muy buena jugada colectiva. Abrieron la pelota para Michel García, éste tiró el centro al segundo palo y con un cabezazo certero de Cristian Molina que se clavó al lado del palo para el 1-0.

El Verdinegro no se quedó y a los 20 minutos, una avivada de Aguirre en un tiro libre, tocó rápido y los defensores del Víbora le cometieron penal al delantero de San Martín. Quien lo cambió por el gol del empate fue Emmanuel Yori.

Cuando parecía que se iban a ir al descanso igualados, los dirigidos por Emanuel Guirado tuvieron una muy clara que terminó con el remate de Lucas Dilelio en el palo tras una estupenda reacción del arquero.

Mientras que a los 43 minutos, un tiro libre al borde del área en favor del local, lo ejecutó Marcos Sezín y sorprendió al arquero Jofré para que el Verdinegro se vaya a los vestuarios ganando por 2-1.

En el complemento, el partido cayó en un pozo, se cometieron muchas infracciones que el árbitro Sebastián Preziosa sancionó con amarillas en varias de ellas. Tanto el Gino Laciar como el Mono Guirado metieron mano con los cambios pero no incidieron demasiado.

En la parte final del partido, se lo vio a Desamparados con un poco más de resto físico y además estaba obligado porque se encontraba abajo en el marcador. Michel García tuvo la más clara en el final con un cabezazo que le salió muy débil.

Sólo restó tiempo para que Preziosa pitar a el final y San Martín festejara la victoria en el clásico y haber alcanzado provisoriamente a Colón en la punta.

La fecha se completará el lunes con el encuentro entre Peñarol y Marquesado, mientras que el martes se jugará el resto, a saber: Carpintería vs Trinidad, Aberastain vs Alianza, 9 de Julio vs Colón, Unión vs Atenas, Rivadavia vs Árbol Verde y Villa Obrera vs Del Bono.

Posiciones

1-Colón 23

2-San Martín 23

3-Nueve de Julio 20

4-Villa Obrera 18

5-Carpintería 17

6-Rivadavia 17

7-Trinidad 16

8-Unión 15

9-Alianza

10-Atenas 14

11-Marquesado 14

12-Aberastain 13

13-Árbol Verde 11

14-Desamparados 10

15-Peñarol 10

16-Del Bono 10