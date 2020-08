San Martín se refuerza en el arco y en la defensa

Los hinchas de San Martín empiezan a entusiasmarse porque la realidad del equipo empieza a ser otra a la posterior del 30 de junio cuando vencieron los contratos de la mayoría de los jugadores, muchos de los cuales se fueron, incluso referentes como Luis Ardente (Estudiantes de Río Cuarto) y Marcos Gelabert (Gimnasia de Mendoza).

El dolor que sintieron gran parte de los hinchas por la salida de los referentes, hizo que se desilusionaran, pero ahora empiezan a ver las cosas con otros ojos porque la dirigencia está contratando a los refuerzos para jugar la posibilidad que se abrió para regresar a la máxima categoría.

Hasta este miércoles el equipo de Paulo Ferrari ya sabía que contaba con cuatro nuevos jugadores, mientras que este jueves se sumaron dos refuerzos más, uno es un arquero que llega proveniente de Lanús, mientras que el otro es un defensor que viene de San Lorenzo.

El portero se llama Juan Pablo Cozzani, no alcanzó a debutar en la Primera del Granate aún. Desde que se fue Esteban Andrada a Boca, Cozzani pasó a ser el suplente de Rossi en el equipo de Zubeldía. Cozzani es nacido en Guaymallén, Mendoza, tiene 21 años y mide 1,84 metros, tuvo un paso por Gimnasia de Mendoza hasta que emigró a Buenos Aires para jugar en el Granate, además, tuvo la posibilidad de jugar un Torneo Panamericano en Lima, Perú en el 2019.

El flamante arquero del Verdinegro había hecho declaraciones el año pasado en el Diario Los Andes de Mendoza donde se definía en su puesto; "Siempre quise ser arquero. Mi caso no es de esos que van al arco porque no tienen habilidades para otra cosa. Fue un puesto que siempre me gustó. Me defino como un arquero que al que le gusta jugar con los pies, que me gusta ser una especie de libero porque me gusta jugar adelantado, tengo la necesidad de participar del juego y obviamente tengo cosas para mejorar", había señalado.

Por su parte, el sexto refuerzo es un defensor joven que llega desde San Lorenzo de Almagro. Se trata de Gastón Alan Hernández, un defensor central que suele jugar como stopper también, tiene 22 años y, al igual que Cozzani, también es mendocino pero nacido al sur de esa provincia, es decir en San Rafael.

La promesa que llega al Verdinegro, se sumó al Ciclón en el 2016 donde tuvo la oportunidad de jugar en Quinta División, pero el año que pasó no se lo va a olvidar ya que además de debutar en Reserva, se dio el gusto de entrenar con el plantel profesional.

Respecto a las metas que se ha propuesto para este año, le respondió escuetamente a DIARIO HUARPE: “Mi objetivo principal es poder jugar en Primera, pero para eso tenía que seguir sumando partidos en la Reserva de San Lorenzo, luego me vieron y me subieron al plantel profesional. Ahora vengo a San Martín con la ilusión de poder jugar y hacer bien las cosas por el bien de todos”.