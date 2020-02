Sánchez busca un decisivo acuerdo con el líder de la oposición para renovar el Poder Judicial

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se reúne hoy en el Palacio de La Moncloa con el líder del opositor Partido Popular (PP), Pablo Casado, con la intención de llegar a acuerdos de Estado, el principal y más difícil para renovar el Poder Judicial, actualmente de mayoría conservadora.



Se trata del primer encuentro entre ambos líderes políticos desde que Sánchez gobierna en coalición con el partido de izquierda Unidas Podemos (UP), y se produce sobre un trasfondo conflictivo que ofrece pocas posibilidades de entendimiento.



El clima preelectoral por la celebración de los comicios regionales en abril en Galicia y el País Vasco, y previsiblemente en junio en Cataluña, así como los acuerdos previos de Sánchez con los independentistas catalanes, a los que les debe su reelección, complican un acercamiento entre el gobierno y el conservador PP.



Cataluña sigue siendo el principal terreno de disputa, ante el rechazo frontal de Casado a que se produzca el diálogo pactado por Sánchez entre el Ejecutivo central español y el gobierno secesionista de Quim Torra.



En el encuentro de hoy Sánchez pretende abordar con Casado cuestiones que necesitan un acuerdo entre los dos principal despartidos de España, como las pensiones, la financiación autonómica (regional) y la renovación del Poder Judicial.



Sin embargo, este último asunto, concretamente el Consejo General del Poder Judicial, es el más trascendente para Sánchez y el más complejo de abordar con el PP.



El Consejo General del Poder Judicial es el órgano que nombra a los jueces en España, y actualmente es afín al PP, aunque su mayoría ya debería haber cambiado.



El modelo de elección que recoge la Constitución española crea un Poder Judicial con una inclinación favorable al gobierno de turno.



El órgano está formado por 21 miembros incluido el Presidente, que es también el Presidente del Tribunal Supremo español.



De acuerdo con el sistema de elección, primero se eligen 20 vocales, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos", lo que implica necesariamente que el PP respalde las propuestas.



Esos 20 vocales votan a su vez al presidente, el miembro 21 del consejo y cuyo voto, si hay empate, vale por dos.



El actual CGPJ surgió de la mayoría absoluta que obtuvo el PP en las urnas en 2011, pero se debería haber renovado y eso no ocurrió por el bloque político de los últimos años.



El PP hizo valer su control del Poder Judicial a la hora de judicializar el conflicto catalán, con lo que Sánchez busca ahora lo contrario.



Actualmente, hay tres vacantes en el Tribunal Supremo que se tienen que renovar, mientras el gobierno necesitará consultar al CGPJ algunas de sus iniciativas más importantes, coma la reforma del Código Penal para rebajar las penas por sedición, el delitos por el que fueron juzgados los líderes del fallido proceso de secesión catalán de 2017.



De ahí la urgencia de Sánchez, mientras Casado no tiene ninguna urgencia y, en cambio, con el horizonte electoral por delante tiene interés en mantener activos los distintos frentes de confrontación con el gobierno, entre los que está incluida también la política exterior, con Venezuela como principal ariete.