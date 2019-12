Sánchez buscará ser investido presidente del gobierno español el 4 y 5 de enero

Tras dos intentos fallidos, el líder socialista español, Pedro Sánchez, se someterá a la votación parlamentaria para su investidura como presidente del gobierno los días 4 y 5 de enero, informó hoy la prensa local.



Para ser investido, Sánchez requerirá la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, es decir, al menos el apoyo de 176 diputados, y si no lo consigue el día 7 se realizará una segunda votación en la que solo necesitará una mayoría simple.



La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, informó hoy de las fechas a los representantes de los grupos parlamentarios, aunque la convocatoria formal se realizará el próximo jueves, 2 de enero, informó la agencia de noticias española EFE.



El debate de investidura comenzará el sábado 4 de enero. La primera votación será el domingo, día 5, para lo que es necesario mayoría absoluta: 176 votos a favor del presidente.



Si no se alcanzan los apoyos, 48 horas después, el martes día 7, se celebraría la segunda votación, para lo que Sánchez sería investido por mayoría simple.



Para esa situación es imprescindible la abstención de los 13 diputados de los independentistas catalanes de ERC que el jueves, 2 de enero, comunicarán su decisión tras la reunión de su Consejo Nacional.



Si finalmente deciden abstenerse y facilitar la investidura de Sánchez, la Comisión Ejecutiva Federal de los socialistas se reunirá el viernes 3 para ratificar el acuerdo con la formación catalana y los apoyos con los que cuenta el jefe del Ejecutivo en funciones.



El principal es el de la izquierdista Unidas Podemos (UP), con cuyo líder, Pablo Iglesias, Sánchez firmó ayer un programa de gobierno de coalición.



El acuerdo incluye medias sociales como la derogación de la reforma laboral puesta en marcha por el gobierno del conservador Partido Popular (PP) y una suba de impuestos a las rentas más altas a partir de 130.000 euros.



El documento, que fue rubricado también por los nacionalistas vascos del PNV, recoge en 51 páginas un compendio de medidas económicas, sociales, feministas, contra la corrupción y por el cambio climático, entre otras muchas.



Este será el tercer intento de investidura de Sánchez, tras las dos anteriores fallidas, una en 2016 y otra el pasado verano.