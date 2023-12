María Zalazar, la cuarta finalista del Sanjuanino Solidario 2023 que tiene 70 años, seis hijos y 16 nietos, es referente de la comunidad "Wuarpe Cacique Colchagual", y sueña con ganarse el primer premio para seguir ayudando a sus pares. La comunidad actualmente la integran 85 familias. La misma nació el 8 de noviembre del 2008 y hace más de 15 años realizan diferentes actividades solidarias: festividades, talleres de pintura, tejido, orfebrería, costura, entre otros.

Según sus palabras en el programa Yo te Invito, "el pueblo wuarpe está insertado en lo que es el sistema de una provincia, y de un pueblo donde trabaja como cualquier persona por razones de su existencia, pero se tuvo que adecuar a distintos tipos de trabajo que tal vez no eran los suyos". En ese sentido, comentó que la comunidad subsiste con las artesanías, ya que son artesanos por herencia.

"Tenemos saberes que son innatos y en lo posible nosotros tratamos de recuperar eso y de hacerlo a las nuevas generaciones creo que a eso estamos llamados a apoyar lo que es la biodiversidad la naturaleza la madre tierra de la cual somos parte y que creo que sin ella no somos nada", agregó.

"Como referente, me gusta contar muchas historias que me relataba mi padre, él todas las noches se sentaba en un sillón y jamás contó lo mismo, muchas cosas las he escrito, las tengo ahí por si a mis hijos les interesa saber de qué se trata", amplió.

Cabe destacar que la comunidad Wuarpe del Cacique Colchagual tiene su ciclo formativo en una escuela que hace honor a su nombre: "Aula abierta a la vida". Allí se ponen en valor las prácticas ancestrales, ceremonias, creencias y saberes tanto dentro de la comunidad como para todas las personas que quieran aprender.

Con mesas circulares, algunos invitados y muchas ganas de compartir experiencias, esta escuela tiene propósitos muy claros para unir identidad y educación en clases que se extienden todo el año. A su vez las comunidades pusieron énfasis en una educación que nace desde el interior de ellas a partir de la valoración de sus propias prácticas y del rescate y mantenimiento de la oralidad.