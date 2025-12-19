El proyecto solidario Somos 100 fue reconocido en el marco del Sanjuanino Solidario 2025, organizado por GRUPO HUARPE, por su trabajo sostenido en el fortalecimiento de instituciones sociales de la provincia. La distinción puso el foco en una iniciativa que, lejos de limitarse a acciones puntuales, apuesta a la construcción de redes, al acompañamiento permanente y a la generación de autonomía en organizaciones que trabajan con realidades complejas.

Desde el escenario, Miguel Ángel Alessi explicó que Somos 100 nació con una idea clara: “acompañar a las instituciones para que puedan crecer y sostenerse en el tiempo”. En ese sentido, señaló que el proyecto no se centra únicamente en la ayuda económica, sino en el aporte de tiempo, conocimientos y gestión. “Buscamos visibilizar problemáticas y generar herramientas concretas que les permitan fortalecerse”, expresó de manera formal ante el público.

Alessi remarcó que Somos 100 está integrado por un equipo de diez personas que trabajan de manera comprometida durante todo el año. “Cada integrante aporta talento, esfuerzo y una mirada distinta, pero con un mismo objetivo”, sostuvo. Además, subrayó que la organización de la gala anual es solo una parte del trabajo, ya que detrás existe una planificación constante para acompañar a hogares y fundaciones.

En su testimonio, el referente del proyecto destacó el valor del tiempo como uno de los recursos más significativos. “Donar tiempo implica compromiso real, especialmente cuando se trata de personas que tienen responsabilidades laborales y empresariales”, afirmó. En esa línea, explicó que la motivación surge de una convicción profunda y de la necesidad de generar impacto más allá de lo inmediato.

El reconocimiento también puso en relieve el espíritu articulador de Somos 100. Alessi señaló que uno de los principales logros del proyecto es conectar personas con ganas de ayudar con instituciones que necesitan apoyo. “Hay mucha solidaridad dispersa; nuestra tarea es unir esas voluntades y transformarlas en acciones organizadas”, indicó, remarcando la importancia de los vínculos que se generan a partir del Sanjuanino Solidario.

Durante el acto, Pablo Mejía, uno de los organizadores del evento, tomó la palabra para destacar el proyecto. “Somos 100 representa el verdadero sentido del Sanjuanino Solidario, porque trabaja de manera constante y sin buscar protagonismo”, expresó. Además, definió el reconocimiento como un gesto simbólico que busca visibilizar un trabajo que muchas veces ocurre lejos de los reflectores.

Al cierre, los referentes de Somos 100 agradecieron a GRUPO HUARPE y al Sanjuanino Solidario 2025 por el espacio otorgado. “Este reconocimiento nos impulsa a seguir y a sumar más personas”, manifestaron. La distinción dejó en claro que el proyecto se consolidó como un puente entre la solidaridad y la acción concreta, reafirmando que el trabajo colectivo sigue siendo la clave.