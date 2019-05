Sanjuanino sufrió un ACV en Brasil y quedó con muerte cerebral

Las vacaciones del sanjuanino Gustavo Muro López en Brasil terminaron con un trágico final. Es que el hombre, que actualmente vivía en Córdoba, había viajado junto a su familia para poder conocer el mar, sin embargo, allá le dio un accidente cerebrovascular.

El domingo al mediodía, durante su estadía en Bombinhas, el hombre de 49 años sufrió un ACV que lo dejó con muerte cerebral.

"Era nuestra primera vez en el mar para todos", afirmó Wanda Gerez, la nuera de la pareja de Gustavo. Agregó: "Recién volvíamos de la playa. El subió al departamento porque le dolía la cabeza, ahí vomitó, se descompensó y dejó de reaccionar; desde ese momento no volvió a abrir los ojos".

López fue trasladado rápidamente hasta un centro de salud de Bombinhas, luego, hasta el Hospital Ruth Cardoso de Camboriú, donde se encuentra actualmente.

"No hay esperanzas de vida. Lamentablemente ya no va a despertar y necesitamos ayuda para el traslado", manifestó Gerez.

La familia residente en Córdoba se comunicó con el Consulado argentino en Florianópolis y prometieron hacerse cargo del traslado, pero no de los gastos. "Todavía no sabemos cuánto va a costar y él no tenía asistencia al viajero. Encima nosotros no hablamos portugués, estamos pasando un momento horrible, es desesperante", lamentó la mujer.

Posteriormente, un medio cordobés se comunicó con el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia y se comprometieron a ponerse en contacto con la familia para asistirlos.

Fuente: Doce.tv.