Con presencia sanjuanina, se correrá en Santiago del Estero la edición especial de “La Ciudad Corre”, que servirá como Campeonato Nacional de 10K en Ruta. Será el próximo domingo 7 de diciembre.

La competencia tendrá entres sus filas a tres atletas locales confirmaron su participación: Agostina Atencio, Paula Yacante y Tomás Martínez. Sin embargo, no se descarta que se sumen otros competidores de la provincia.

Agostina Atencio, quien ha tenido un año cargado de competencias y entrenamientos, destacó la importancia de este cierre de temporada: “Fue un año lleno de cosas bonitas, donde pude viajar mucho a competir y conocer nuevas carreras y atletas. Bajé mis marcas y metí muy buenos entrenamientos. De todas las carreras siempre algo bueno me llevé, estoy muy conforme y feliz de lo logrado. Hace unos meses cambié de entrenador y preparamos este objetivo del 7 de diciembre, así que estoy muy entusiasmada y todo lo que salga para mí va a estar bien”.

Por su parte, Paula Yacante señaló que la carrera servirá para medir sus tiempos y buscar mejoras personales: “La expectativa es bajar los tiempos, a mejorar. Mi mejor marca en 10K es de 37m39s, pero me gustaría acercarme a los 38 minutos. Será la última carrera con objetivo del año, pero no la última del año, porque seguiré participando de otras competencias mientras empiezo la pretemporada”.

Tomás Martínez, de 20 años, será el más novato del grupo y competirá buscando establecer su primera marca nacional o certificada en 10 kilómetros. Entrena con AMAS y espera aprovechar la experiencia para consolidarse en la distancia.

El Nacional de 10K en ruta promete un cierre de temporada con alto nivel competitivo, donde los atletas sanjuaninos buscarán dejar una buena marca y representar a la provincia frente a corredores de todo el país.

