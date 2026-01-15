Las autoridades del estado brasileño de Santa Catarina informaron un incremento en los casos de gastroenteritis asociados al consumo de agua no potable y al contacto con playas contaminadas, una situación que se repite cada verano con la llegada masiva de turistas, entre ellos miles de argentinos.

Según el último informe del Instituto Ambiental del Estado de Santa Catarina (IMA), de los 260 puntos monitoreados en el litoral, solo 169 fueron considerados aptos para el baño. El resto presenta niveles de contaminación que representan un riesgo para la salud de los bañistas.

En Florianópolis, uno de los destinos turísticos más elegidos, se relevaron 88 sectores y apenas 58 fueron clasificados como seguros. Las playas no aptas registraron valores elevados de bacterias como Escherichia coli, superando los parámetros recomendados por las autoridades ambientales.

El IMA publica a diario un mapa interactivo con los resultados del monitoreo, donde se observa que las zonas más afectadas son Balneario Camboriú, Bombas, Bombinhas y Florianópolis. En estos puntos se recomienda evitar el ingreso al mar debido a la alta concentración de bacterias.

Las autoridades recordaron que luego de lluvias intensas se produce un arrastre de residuos y contaminantes desde áreas urbanas hacia la costa, afectando especialmente zonas cercanas a desagües y desembocaduras. Por este motivo, se aconseja no bañarse durante las primeras 24 a 48 horas posteriores a las precipitaciones.

El informe advierte que estas condiciones favorecen la proliferación de microorganismos peligrosos para la salud. Entre las afecciones más comunes se encuentran infecciones gastrointestinales, irritaciones en la piel y los ojos, además de conjuntivitis.

Según especialistas, los síntomas de la gastroenteritis incluyen diarrea, náuseas, vómitos, dolores abdominales y, en algunos casos, fiebre baja o escalofríos.

Desde el IMA recomendaron a residentes y turistas seguir las actualizaciones del mapa de balneabilidad, respetar las señales en las playas, evitar consumir agua de fuentes no seguras y extremar las medidas de higiene personal para prevenir contagios.