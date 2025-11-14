La Santa Feria Moda Circular llevará a cabo una nueva edición este domingo 16 de noviembre en el departamento de Rivadavia, San Juan. El evento se especializa en la comercialización de indumentaria y calzado de segunda mano, bajo el concepto de moda circular.

La feria tendrá lugar en Il Pilonte, Arte Restó, ubicado en Meglioli Sur 159, entre las calles Ignacio de la Roza y Libertador. El horario de funcionamiento será de 17:00 a 21:00 horas, con entrada libre y gratuita para el público.

Esta iniciativa, que desarrolla su actividad desde hace casi dos años, se consolida como un espacio dedicado exclusivamente a la promoción del consumo sustentable textil. La oferta está dirigida a todo el grupo familiar.

Para consultas, los organizadores han dispuesto el número de WhatsApp 2645571010 como canal de comunicación oficial. El evento representa una alternativa de comercialización que contribuye a la prolongación del ciclo de vida de los productos textiles.