Santa Lucía será sede de la “Carrera por Amor a la Vida”, una propuesta deportiva abierta a la comunidad que se realizará el próximo viernes 27 de febrero, a partir de las 20 horas, en la Plaza Departamental. El evento combinará actividad física, recreación y participación social.

La iniciativa contará con dos modalidades. Por un lado, una prueba participativa de 1,5 kilómetros, pensada para quienes deseen sumarse de manera recreativa. Por otro, una carrera competitiva de 10 kilómetros, destinada a corredores con mayor nivel de preparación.

Publicidad

Las inscripciones e informes presenciales se reciben en la sede de FundaME, ubicada en Avenida Sarmiento 1437, de lunes a jueves, en el horario de 8 a 12 y de 16:30 a 19:30. Además, se habilitó el número 264 415 7971 para consultas, exclusivamente vía WhatsApp.

La actividad es organizada por FundaME y cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de la Ciudad de Santa Lucía. El evento se enmarca en una propuesta que busca promover hábitos saludables y fortalecer el encuentro comunitario a través del deporte.