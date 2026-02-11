Personal policial de la Comisaría 37ª de Caucete logró la detención de un joven de 27 años, identificado como Flores, quien era intensamente buscado por su presunta vinculación en diversos robos. El operativo de captura se llevó adelante en el barrio Cura Brochero, tras una investigación que lo señalaba como pieza clave en varios hechos delictivos denunciados recientemente en el departamento.

Según fuentes policiales, al momento de su detención, los efectivos policiales encontraron entre las pertenencias de Flores dos tarjetas de débito que pertenecían a una persona víctima de una sustracción millonaria de dinero. Además, el sospechoso cargaba con prendas de vestir y una conservadora, elementos que habían sido reportados como robados en un hecho ocurrido el pasado 2 de febrero de 2026. Estos secuestros complican la situación procesal del detenido frente a la justicia provincial.

Publicidad

La investigación previa también vincula a Flores con otros robos de menor y mayor escala en la zona. Entre los objetos que figuran en las denuncias acumuladas en la UFI Delitos contra la Propiedad aparecen un cargador de batería y un teléfono iPhone 13, elementos que habrían sido sustraídos bajo modalidades de hurto.

Tras la detención del joven caucetero, los investigadores analizan ahora si el sujeto actuaba de forma solitaria o si formaba parte de una red dedicada a la comercialización de objetos robados.

Publicidad

Finalmente, la ayudante fiscal en turno, Verónica Pidriviera, tomó intervención en el caso y ordenó la detención formal del sospechoso. Flores quedó vinculado a un legajo fiscal bajo la carátula de encubrimiento, aunque no se descartan nuevas imputaciones mientras se resuelven otros expedientes en los que aparece señalado. El joven permanece alojado en los calabozos de la Comisaría 37ª a la espera de su declaración ante las autoridades judiciales.