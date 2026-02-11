En un encuentro clave con su equipo de funcionarios, la ministra de Educación, Silvia Fuentes, junto a la secretaria de Educación, Mariela Lueje, encabezó una mesa de análisis para definir los desafíos y objetivos del ciclo lectivo 2026. Durante la reunión, se trazaron los ejes estratégicos que marcarán la agenda educativa del año, poniendo el foco en la planificación, infraestructura y más tecnología en las escuelas.

A través de sus redes sociales, la jefa de la cartera educativa expresó: "Nos estamos preparando con mucha responsabilidad para el inicio de un nuevo ciclo lectivo, siguiendo el pedido del gobernador Marcelo Orrego de poner a la educación como prioridad de gestión".

Un balance positivo como base para el futuro

La funcionaria recordó que el camino recorrido en 2025 dejó una vara alta en términos de gestión. Entre los hitos mencionados, destacaron la mejora y ampliación de la infraestructura escolar, así como la entrega de notebooks tanto para docentes como para estudiantes, herramientas que transformaron la dinámica del aula.

"Sabemos que detrás de cada decisión hay escuelas, docentes, estudiantes y familias que esperan un inicio de clases cuidado y organizado", señaló Fuentes. Por este motivo, el equipo ministerial trabaja en una planificación que garantiza el diálogo sostenido para asegurar que cada establecimiento esté en condiciones óptimas para recibir a la comunidad educativa.

Los desafíos de 2026: Tecnología y permanencia

Para este nuevo año, la provincia proyecta una integración tecnológica aún más profunda y la continuidad de las mejoras edilicias. Un factor determinante será que el 2026 representará el primer ciclo lectivo completo con el beneficio del boleto educativo gratuito. "Esta política ayudó de forma real a combatir la deserción escolar en la provincia", subrayó la ministra.

Con el compromiso de garantizar que cada estudiante tenga acceso a más oportunidades, el Ministerio de Educación reafirma su voluntad de trabajo sostenido para que el aula sea, ante todo, un espacio de aprendizaje y construcción de futuro.