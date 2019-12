Santiago Cafiero desmintió que el Gobierno estudie un desdoblamiento cambiario

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, negó hoy que el Gobierno vaya a aplicar un desdoblamiento cambiario, así como que se fueran a precisar medidas económicas en la rueda de prensa prevista que dará en las próximas horas el flamante ministro de Economía, Martín Guzmán.



La aclaración de Cafiero se produce horas antes del encuentro de Guzmán con los periodistas, donde está previsto que el ministro presente al nuevo equipo económico en una conferencia que se realizará en el microcine de esa cartera.



"No habrá desdoblamiento cambiario y en principio no habrá hoy anuncios específicos, sino una rueda de prensa. Los anuncios se harán en los próximos días", aclaró Cafiero en diálogo con radio La Red.



"No va a haber desdoblamiento cambiario, sí vamos a avanzar en tratar de recuperar nuestras reservas, y vamos a trabajar en un plan sostenible y seguro en lo macroeconómico", definió.



Insistió además en que "ese es el desafío y lo que estamos encarando con Miguel Pesce, que es el presidente del Banco Central", amplió.



El jefe de los ministros dijo, por otra parte, que en lo que se está trabajando, además, es "en ver cómo empezamos a atacar este 'supercepo' que nos dejaron, y cómo hacemos para convivir con esa medida en el marco del poco nivel de reservas de libre disponibilidad que tenemos".