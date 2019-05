Santo Biasatti y Carolina Fal se casaron en secreto el martes por la tarde luego de estar juntos durante 14 años y tener dos hijas en común de 8 y 6 años.

Fue el periodista Javier Fabracci quien dio a conocer que la unión fue en el registro civil de la calle Uruguay, con una ceremonia íntima.

Biasati no quiso festejar en esa jornada, incluso, luego de casarse fue a conducir su programa televisivo y posteriormente uno de radio. "Este programa está grabado", bromeó, y a pesar de que Luis Bremer le quiso sacar información, Santo dijo que antes de entrar allí fue "del trabajo al trabajo" sin hacer ninguna "escala", excepto un cafecito en un bar.

"A mí me alegra mucho de corazón haber descubierto un ser humano tan maravilloso como usted. Se lo digo de verdad porque es un señor adorable y que nos estimula a aprender. Me encanta que la gente que quiero esté feliz. Creo que hoy es un día feliz para usted", le dijo Bremer.

Por su parte Santo le contestó: "En esta profesión nuestra de cada día, uno no siempre es feliz, pero en algún momento del día usted tiene que buscar algo de felicidad porque al otro día sigue esto y sigue con todo: con los que insultan, con los que agreden. Y con otra gente que tiene otro valor para usted". Agregó que se siente "amado". "Cómo no me voy a sentir amado, tengo hijos, tengo nieta", cerró.

Fuente: Rating Cero.