A pesar de su alejamiento voluntario de la competencia y su tajante negativa a formar parte de la instancia de repechaje, se confirmó que Valentina Cervantes retornará a MasterChef Celebrity para el cierre del ciclo.

Aunque la producción realizó diversos esfuerzos por retenerla anteriormente —llegando incluso a establecer contacto con Enzo Fernández—, la participante solo aceptó participar en la grabación del último programa.

Publicidad

Sobre este regreso, el periodista Gustavo Méndez aseguró: "Para la final de MasterChef Celebrity, ya aseguró su presencia Valentina Cervantes". Esta decisión se habría concretado tras un acuerdo vinculado a la organización de la escolaridad de Benjamín, el hijo más pequeño de la familia, en territorio inglés.

El retorno genera expectativa debido a que el paso de Cervantes por el reality no estuvo exento de tensiones, especialmente por sus cruces incómodos con la conductora Wanda Nara durante el rodaje.

Publicidad

La gran final del concurso se emitirá el próximo 23 de febrero, fecha que también marcará el debut de Gran Hermano Generación Dorada. Mientras el rodaje entra en su etapa de definiciones, con Ian Lucas confirmando que transitan las últimas semanas de grabación, Maxi López surge como uno de los favoritos para alcanzar la instancia decisiva en una gala que, por protocolo, reúne a todos los famosos que formaron parte del ciclo para su despedida.