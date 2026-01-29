Publicidad
Regla del hindrance en el tenis: qué es y cómo se sanciona el estorbo

El estorbo deliberado durante un punto conlleva la pérdida automática del tanto según la normativa vigente del tenis.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
El juez de silla es quien dictamina si hubo interferencia.

Dentro del ámbito competitivo del tenis, la normativa contempla el concepto de hindrance, término que se refiere a la creación de un obstáculo o estorbo para el adversario.

Esta regla se aplica para sancionar toda acción, gesto, sonido o grito de carácter deliberado que un tenista realice con la intención de distraer, perjudicar o molestar a su rival en medio de la disputa de un punto.

Cuando el juez de silla llega a la determinación de que efectivamente se ha producido una interferencia de esta naturaleza, el reglamento establece que el jugador que provocó dicho hindrance pierde el punto que se estaba disputando de manera automática.

