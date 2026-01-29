Romance y patinaje: de qué trata Bailando sobre el hielo en Netflix

Una inesperada producción ha escalado posiciones hasta instalarse en el Top 10 de Netflix impulsada por el boca en boca. Se trata de “Bailando sobre el hielo” (Finding Her Edge), un drama que combina la ambición deportiva con una mentira que se vuelve real. La historia se centra en Adriana Russo (Madelyn Keys), una patinadora que carga con el peso de una dinastía familiar mientras intenta alcanzar la cima.

El motor de la narrativa es la crisis de la pista familiar, que se encuentra en riesgo. Para conseguir un patrocinio urgente, la protagonista debe fingir una relación sentimental con su nuevo compañero, Brayden (Cale Ambrozic), un deportista carismático y competitivo. No obstante, este plan se ve afectado por los sentimientos no resueltos hacia Freddie (Olly Atkins), su excompañero y primer amor.

La trama profundiza en el entorno de las hermanas Russo, donde la comparación constante y la presión por no fallar sostienen el conflicto. En este entramado participan Will Russo (Harmon Walsh), Elise Russo (Alexandra Beaton) y Maria Russo (Alice Malakhov). La serie utiliza el patinaje como un lenguaje emocional donde cada rutina es una forma de expresar lo que el personaje calla ante la obsesión por la perfección y el miedo al error.

Con una estructura de 8 episodios, la primera temporada fue lanzada completa y está diseñada para ser consumida en una sola sesión gracias a sus ganchos al final de cada capítulo. El éxito de la serie radica en el balance entre la competencia de alto rendimiento, un romance tenso y secretos familiares que exponen la fragilidad de sus protagonistas.