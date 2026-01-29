Tras la presión de los gobernadores, el Gobierno destina $100.000 millones a los Bomberos Voluntarios

En respuesta a la crítica situación por los incendios forestales que azotan la Patagonia y a la presión política de los gobernadores del sur, el Gobierno nacional oficializó este jueves una transferencia de $100.810 millones a las Asociaciones de Bomberos Voluntarios de todo el país, mediante la Resolución 91/2026 del Ministerio de Seguridad, encabezado por Alejandra Monteoliva.

La medida, publicada en el Boletín Oficial en las primeras horas de la mañana, busca "fortalecer el financiamiento del sistema" ante "los desastres de gran magnitud acaecidos en diferentes provincias". El anuncio se produce en un contexto de máxima tensión, mientras el Gobierno evalúa convocar a una mesa de funcionarios de gabinete para definir si impulsará una Declaración Nacional de Emergencia Ígnea en el Congreso, tal como exigen los mandatarios provinciales.

Detalles de la distribución de fondos

La transferencia se estructura en tres niveles:

Asociaciones de primer grado (base): $100.810 millones se distribuirán entre las 1.062 asociaciones de bomberos voluntarios del país, con una asignación individual de $94,9 millones cada una. Los fondos están destinados a equipamiento, materiales, vestuario y mantenimiento. Federaciones provinciales (segundo grado): Se asignan $7.754 millones para gastos de funcionamiento y representación legal de las federaciones que agrupan a las asociaciones. Un monto idéntico se destinará a programas de capacitación para bomberos y directivos. Organismos nacionales: La Agencia Federal de Emergencias (AFE) recibirá $2.584 millones para fiscalización, centros regionales y subsidios extraordinarios. El Consejo de Federaciones Nacional obtendrá $10.339 millones para su funcionamiento y para la Academia Nacional de Capacitación.

En paralelo, se confirmó una transferencia adicional por $4.000 millones en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a la provincia de Chubut, una de las más afectadas por las llamas.

Presión política y gesto componedor

La resolución fue firmada el martes, el mismo día en que los gobernadores de la Patagonia —entre ellos Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén) y Claudio Vidal (Santa Cruz)— presentaron un pedido formal al Congreso para tratar la Emergencia Ígnea.

Fuentes gubernamentales reconocieron en privado que la medida busca "contrarrestar las críticas" y actuar como un gesto político de acercamiento hacia gobernadores considerados aliados clave para la agenda de reformas del Ejecutivo en el Congreso. "Las balas en esos temas entraron", admitió una fuente oficial.

Si bien la transferencia constituye un apoyo concreto, entre los mandatarios provinciales persiste la expectativa de que el Gobierno nacional avance con un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que declare la emergencia, evitando así un debate legislativo extenso.

La resolución establece que se priorizarán las transferencias a las asociaciones que hayan regularizado su documentación y se dará preferencia a las provincias con menor cantidad de entidades en casos de emergencia federal.