Fátima Florez confesó el gusto culposo de Milei por Lali Espósito y hubo reacción

Fátima Florez se refirió al vínculo entre la música y Javier Milei tras la aparición del mandatario en la obra Fátima Universal. En una charla con Lape Social Club, Florez dio a conocer que el Presidente escucha canciones de Lali Espósito: "Antes por ahí no la conocía, pero hay temas de Lali que le gustan". Este comentario surge en medio de un historial de enfrentamientos que incluye el tema Fanático y respuestas oficiales que negaban conocer a la artista.

Florez defendió la veta performática de su expareja, quien recientemente cantó junto a El Chaqueño Palavecino en el Festival de Jesús María. Al respecto, la humorista afirmó que Milei "es un artista y tiene sensibilidad con el tema artistas", y sentenció: "Creo que es un artista, un rockstar".

Por su parte, Lali Espósito respondió con una indirecta en sus redes sociales, compartiendo un fragmento de su canción Payaso: "Hoy sos el show principal. Te queda grande el disfraz. Payaso". De esta forma, la cantante volvió a marcar distancia en un clima de reiterados cruces públicos y hostigamiento que se han intensificado durante la actual gestión presidencial.