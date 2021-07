Scaloni, la obtención de la Copa América y el recuerdo de las camadas anteriores

La Selección Argentina se consagró campeona de la Copa América 2021 luego de vencer a Brasil por 1-0 y el entrenador, Lionel Scaloni, analizó lo que fue el triunfo y les dedicó unas palabras de reconocimiento a los jugadores de camadas previas que quedaron a las puertas del título.

"Fue una Copa América diferente, difícil. Ganar un partido contra cualquier selección era complicado por muchas condiciones pero al final lo conseguimos. Se lo quiero dedicar a mi madre, que pasó un mal momento, a mi familia, mi pueblo y no olvidarme de los chicos que han intentado ganarla y estuvieron a punto. Es para ellos porque dejaron un legado para estos jugadores y para ellos", sostuvo el director técnico de la Selección Argentina en diálogo con TyC Sports.

Por otro lado, el director técnico evitó colgarse la medalla del recambio generacional y aseguró que cualquier otro entrenador hubiese tomado la misma decisión al incluir a tantos jugadores "nuevos" en la Selección Argentina: "Yo estoy convencido de que el que hubiera estado en mi lugar, hubiera hecho lo mismo. Habían muchos jugadores de bien nivel que tenían que tener la oportunidad y otros todavía vigentes. Hay que recalcar que estos chicos dejan todo e intentan hacer lo máximo. He estado con otras camadas, como jugador, y siempre tuve la misma sensación que ahora: de querer ganar, de no dar ninguna pelota por perdida pero es verdad que la suerte era esquiva".

Asimismo, con respecto a la fórmula del éxito, para Scaloni se trató simplemente de darle naturalidad a la competición y a los partidos: "Si logramos algo fue dándole naturalidad a las cosas. Es un campeonato difícil y hay que ser natural. Hay que explicarles lo que es jugar con esta camiseta, que se van a encontrar con muchos obstáculos y no tienen que ser excusas para que no nos pueda ir bien".

Al ser consultado sobre la importancia de ganar la Copa América en su corta carrera como entrenador, Scaloni prefirió poner el foco en los jugadores y no en sí mismo: "Desde el momento en que decidí ser entrenador sabía que era mi pasión. Lógicamente que es un título grandísimo para nuestro país, nuestra gente que es la que realmente nos apoya y sufre por nosotros. Es más para ellos que para mí. Les decía a los chicos que la vida de entrenador no me va a cambiar, pero a ellos sí y creo que esto puede marcar un antes y un después".

El entrenador de la Selección Argentina también les dedicó unas palabras a los hinchas, fieles compañeros de la Albiceleste: "Que disfruten. Esto es parte de ellos porque el hincha argentino es incondicional de la Selección y lo sabemos desde el primer día. Querían ganarla tanto como nosotros entonces creo que se sentían identificados con este equipo, que a veces puede jugar bien, a veces mal pero nunca se da por vencido ni baja los brazos".

Fuente: TyC Sports.