A menos de un año para el Mundial 2026, y con la Selección Argentina ya clasificada, la atención se ha centrado en la Finalissima que se disputaría contra España. Sin embargo, esta potencial confrontación, que se perfila para marzo de 2026, no ha sido bien recibida por el director técnico de la Albiceleste, Lionel Scaloni, quien se mostró en desacuerdo con la fecha y reclamó por la mala organización.

"Hubo tiempo para hacerlo antes", declaró Scaloni, expresando su frustración con el calendario. El partido, similar al disputado contra Italia en 2022, representa un "desafío de gran dimensión" que habitualmente prepara al equipo para la cita mundialista. No obstante, para el DT, esta Finalissima en particular le "representa un estrés". Confesó a TNT Sports: "Hubiese preferido no jugar la finalísima antes del Mundial".

Publicidad

La principal razón detrás de este calendario tan ajustado y con poco espacio es la Nations League, un torneo que, según Scaloni, ocupó "gran espacio y atrasó las cosas por decisión del fútbol europeo". El entrenador fue contundente al señalar que "España no pudo por la Nations League, que la inventaron ellos, y a Sudamérica nos mató". Este torneo de selecciones europeo, en el que España cayó en la final ante Portugal, "ocupó todas las opciones anteriores y dejó... al continente americano expuesto y con la obligación de adaptarse".

A pesar de que parece ser un hecho consumado que "no queda otra que aceptar y analizar al próximo rival", Scaloni también reflexionó sobre la dificultad de enfrentar a un equipo de la talla de España. "Ganar es muy difícil y hacerlo contra selecciones de ese nivel es complejo. No hay que cometer errores. Lo importante es sentirnos capaces de pelear por un Mundial. Vamos a trabajar mucho en los meses que nos quedan, hay que tener fortuna de que no haya lesiones", analizó el DT, enfocándose en la preparación para el bicampeonato mundial.