El Ministerio de Salud emitió una serie de recomendaciones destinadas a la prevención y atención de quemaduras por pirotecnia, un problema de salud recurrente cada temporada festiva. El objetivo es reducir la cantidad de accidentes y brindar orientación clara sobre cómo actuar ante situaciones de riesgo.

Las autoridades sanitarias destacaron que la prevención es la medida más importante, e instaron a evitar el uso de productos pirotécnicos que generen explosiones o destellos intensos. Subrayaron que incluso los fuegos de alcance moderado pueden causar quemaduras profundas, mutilaciones y daños oculares irreversibles si no se manipulan con cuidado o se usan sin la debida protección.

En caso de que ocurra una quemadura por pirotecnia, Salud señaló que es fundamental no aplicar sustancias caseras, como pasta dental, manteca o alcohol sobre la herida, ya que esto puede agravar el daño. La recomendación principal es enfriar la zona afectada con agua limpia y corriente durante al menos 10 minutos, sin frotar, y cubrir con un apósito estéril para disminuir el riesgo de infección.

Las autoridades también alertaron sobre la importancia de evaluar la gravedad de la lesión. Quemaduras que abarquen una superficie amplia, que afecten cara, manos o genitales, o que presenten ampollas grandes, deben ser atendidas inmediatamente por un profesional de la salud en un centro médico. Además, instaron a no retrasar la atención, ya que lesiones aparentemente menores pueden evolucionar negativamente sin el tratamiento adecuado.

Finalmente, la cartera sanitaria enfatizó que la mejor forma de evitar este tipo de traumatismos es promover celebraciones seguras y libres de pirotecnia, especialmente en presencia de niños, personas mayores o aquellos con condiciones médicas de riesgo, para resguardar la integridad física de toda la comunidad.