La provincia de Salta registró 12 casos de hantavirus en 2025, con cinco fallecimientos asociados al virus. El Ministerio de Salud Pública de la provincia instó a la población a extremar las medidas de prevención.

Según informes locales, los casos corresponden a residentes de los departamentos Orán (6), Anta (2), San Martín (2), Rosario de Lerma (1) y General Güemes (1). Los siete casos restantes evolucionaron favorablemente y recibieron el alta médica.

El hantavirus es una zoonosis emergente que se transmite de los animales al ser humano. Los reservorios naturales de la infección son los roedores silvestres, especialmente el ratón colilargo, que eliminan el virus a través de la orina, saliva y excretas. Se pueden transmitir a través del contacto con excrementos o secreciones de ratones infectados, o mordedura de roedor infectado. También se puede contraer al inhalar partículas virales suspendidas en el aire, cuando los excrementos de los roedores se desintegran y se mezclan con el polvo.

Los síntomas del hantavirus incluyen:

Fiebre alta y escalofríos.

Dolor muscular y de cabeza.

Náuseas, vómitos y dolor abdominal.

Dificultad para respirar y tos seca.

En casos graves, insuficiencia respiratoria.

Cómo prevenir el hantavirus: