Alarma por hantavirus en Salta: hubo 12 casos y cinco muertes en un año
POR REDACCIÓN
La provincia de Salta registró 12 casos de hantavirus en 2025, con cinco fallecimientos asociados al virus. El Ministerio de Salud Pública de la provincia instó a la población a extremar las medidas de prevención.
Según informes locales, los casos corresponden a residentes de los departamentos Orán (6), Anta (2), San Martín (2), Rosario de Lerma (1) y General Güemes (1). Los siete casos restantes evolucionaron favorablemente y recibieron el alta médica.
El hantavirus es una zoonosis emergente que se transmite de los animales al ser humano. Los reservorios naturales de la infección son los roedores silvestres, especialmente el ratón colilargo, que eliminan el virus a través de la orina, saliva y excretas. Se pueden transmitir a través del contacto con excrementos o secreciones de ratones infectados, o mordedura de roedor infectado. También se puede contraer al inhalar partículas virales suspendidas en el aire, cuando los excrementos de los roedores se desintegran y se mezclan con el polvo.
Los síntomas del hantavirus incluyen:
- Fiebre alta y escalofríos.
- Dolor muscular y de cabeza.
- Náuseas, vómitos y dolor abdominal.
- Dificultad para respirar y tos seca.
- En casos graves, insuficiencia respiratoria.
Cómo prevenir el hantavirus:
- Evitar el contacto con roedores y sus excrementos.
- Mantener limpios y desinfectados los espacios, especialmente galpones y depósitos.
- Ventilar lugares cerrados antes de ingresar.
- Almacenar alimentos y basura en recipientes herméticos.
- Sellar grietas en puertas y paredes para evitar la entrada de ratones.
- Usar protección (guantes y barbijo) al limpiar zonas con posible presencia de roedores.