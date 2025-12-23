Leandro Ginóbili, hermano del basquetbolista Manu Ginóbili, recibió un allanamiento en su vivienda en Bahía Blanca, donde se incautó su celular en el marco de la investigación sobre la tragedia ocurrida en diciembre de 2023.

El allanamiento se llevó a cabo en el marco de la investigación por la tragedia que dejó 13 muertos. Leandro Ginóbili es uno de los tres imputados por la Justicia luego del fortísimo temporal.

La Policía, por instrucción del fiscal Cristian Aguilar, ordenó incautar el celular de Leandro para analizar los chats de las horas posteriores a la tragedia. La fiscalía explicó que la decisión se tomó luego de tomar varios testimonios que indicarían que en el celular puede haber respuestas.

El allanamiento se realizó en el domicilio de Leandro Ginóbili, ubicado en la calle Patricios al 200 en Bahía Blanca. Se trata de una medida de prueba solicitada por el Ministerio Público, que fue acatada por el imputado a través de su abogado defensor, Sebastián Cuevas.

Los imputados, incluyendo a Leandro Ginóbili y la jefa del departamento Habilitaciones del municipio, Laura Fabiana Soberón, son acusados de estrago culposo agravado y omisiones graves.

La tragedia ocurrió en el club Bahiense del Norte, donde uno de los más afectados fue el techo mientras se llevaba a cabo una actividad de patín. Ocho de los 13 muertos fueron consecuencia del colapso y la caída del techo durante un temporal con fuertes vientos y lluvia.

Las víctimas fatales en el club fueron Juliana Barquero, Rubén Baldi (menor de edad), Benicio Baldi, Adriana María Contento, Norma Gladis Nieto, María Laura Rodríguez, Federico Duo y Diego Carrasco.

La fiscalía espera encontrar en los mensajes del celular de Leandro Ginóbili información relevante sobre las decisiones tomadas en las horas posteriores a la tragedia. Los testimonios recabados en los últimos días sugirieron que el dispositivo podría contener evidencia clave para esclarecer las responsabilidades en el colapso del techo del club durante la actividad de patín.