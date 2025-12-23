El Centro Ambiental Anchipurac dio a conocer los horarios especiales que estarán vigentes durante la temporada de verano, con el objetivo de adaptar su funcionamiento a las condiciones climáticas y garantizar una mejor experiencia para los visitantes.

Desde la institución indicaron que los nuevos horarios permitirán optimizar las visitas guiadas, las actividades educativas y el recorrido por las instalaciones, priorizando los momentos del día con temperaturas más moderadas. La iniciativa apunta tanto al público general como a delegaciones educativas y grupos organizados.

Asimismo, se informó que las visitas deberán coordinarse con antelación y que el cronograma puede presentar modificaciones ante eventos climáticos extremos. Desde Anchipurac recordaron la importancia de respetar los horarios establecidos y las recomendaciones del personal durante el recorrido.

El Centro Ambiental Anchipurac se consolidó en los últimos años como un espacio clave para la educación ambiental en la provincia, recibiendo a miles de visitantes interesados en conocer el tratamiento de residuos, la economía circular y las políticas ambientales que se desarrollan en San Juan.