Scaloni terminó el año "satisfecho" y Agüero dijo que ahora viene al seleccionado "para disfrutar"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El seleccionado argentino cerró hoy en Israel su actividad de 2019 ya que los próximos compromisos los afrontará en marzo próximo ya por eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022, pero en este empate frente a Uruguay hubo tiempo para balances prematuros del entrenador, Lionel Scaloni, quien aseguró que terminó el año "satisfecho" por el estado en que se encuentra el equipo nacional, mientras que el goleador Sergio Agüero reveló que ahora acepta cada convocatoria con el excluyente objetivo de "disfrutar".



"Más allá del resultado, ya estábamos satisfechos con el partido que habíamos hecho. Pero era importante ir en desventaja para ver que igual no nos descompensábamos", comenzó su análisis Scaloni en diálogo con la prensa, tras el 2-2 frente a los uruguayos del "Maestro" Oscar Tabárez, que llegó a los 201 partidos dirigiendo al conjunto oriental.



"Ahora hay que pensar en lo que hicimos bien y en lo que hay que corregir. Estamos conformes porque tenemos una buena base, bien aceitada. A nivel de resultados llegamos bien a fin de año, pero a nivel de juego podemos hacer mejor las cosas, aunque tenemos sensación de equipo porque percibimos eso de que juegue quien juegue las cosas se hacen bien, y en eso estamos satisfechos", enfatizó.



Al analizar algunos detalles tácticos del partido el entrenador de 41 años sostuvo que "en principio toda la banda izquierda tenía que hacerla Marcos Acuña, que después salío para prevenir una lesión, porque sentía una molestia, y Sergio Agüero debía realizar las diagonales detrás del lateral por ese lado".



"El "Kun" es uno de esos jugadores tan inteligentes que sabe encontrar siempre los mejores lugares de la cancha donde moverse. Por eso en el segundo tiempo se fue al medio y terminó marcando el primer gol", puntualizó.



Justamente el delantero del Manchester City es un especialista en marcarle goles de cabeza a Uruguay con un cabezazo de anticipo, ya que lo mismo había hecho en la Copa América de Chile 2015, cuando Argentina venció a los "charrúas" por 1 a 0, aunque esta vez el centro vino de un tiro libre de Lionel Messi desde la izquierda y aquella vez del lado derecho y por uno con pelota en movimiento de Pablo Zabaleta.



Con este tanto, Agüero llegó a los 42 goles en el seleccionado argentino, establecido en el podio de los máximos anotadores detrás de Gabriel Batistuta, que suma 54, y Messi, que hoy arribó a los 70, quedando "Lío" a siete de Pelé, que convirtió 77 entre 1957 y 1971 con la selección de Brasil. El rosarino está muy cerca de superarlo, aunque lejos del portugués Cristiano Ronaldo, que acumula 99 con la camiseta de su equipo nacional.



"Nosotros sabíamos que éste era un amistoso, pero la rivalidad siempre está, tanto con Brasil como con Uruguay. Acá con ellos todos nos conocemos, pero en la cancha esa amistad se pierde", admitió Agüero cuando fue consultado respecto de ese final "picante" en el que Edinson Cavani desafió a Messi "a pelear", a lo que el capitán argentino le respondió repetidamente "cuando quieras, cuando quieras".



El que intervino para calmar los ánimos fue Luis Suárez, el íntimo amigo de Messi con el que se marchó en un avión privado rumbo a Barcelona apenas un cuarto de hora después de finalizado el encuentro, por lo que ninguno de los dos ofreció declaraciones al término del partido.



"En el primer tiempo fui de extremo por izquierda, pero después Scaloni me acomodó más por el medio. Y en el segundo tiempo nosotros llegamos más veces que Uruguay y merecimos ganar", explicó Agüero sobre los dichos del técnico respecto de sus distintas ubicaciones en la cancha.



"La verdad que hacía tioempo que venía con un problema en el talón derecho y por eso no estuve en las convocatorias anteriores, pero en esta última del año hable con Scaloni y le dije que quería estar. Esa molestia me venía de la Copa América de Brasil", siguió aclarando el "Kun".



Pero para el final de la charla en la zona mixta del estadio Roi Reinshreiber el ex Independiente dejó una confesión. "Es lindo estar en la selección hace tantos años y estamos disfrutando mucho con este nuevo grupo. Obviamente que uno siempre quiere jugar, pero ahora prefiero disfrutar, después de todos los problemas que pasé en estos años", reconoció. Las criticas siempre lo afectaron y alguna vez admitió que "sufría" cada convocatoria.



Argentina tendrá una intensa actividad oficial el año próximo, ya que jugará por eliminatorias en las dobles fechas de marzo, septiembre, octubre y noviembre, pero entre la primera ventana y la segunda participará de la Copa América que se jugará en el país con la final, si llega, a disputarse en Colombia.



"Todo lo bueno que se hizo contra Brasil era para seguir trabajando y no quedarnos solamente con eso. Espero que sigamos en esta línea ya para las eliminatorias, que será lo que importa. Por ejempĺo hoy tuvimos alguna distracción que contra jugadores de la calidad de Uruguay terminan en goles", le puso el broche al balance de lo actuado el zaguero Germán Pezzella, otra de las confirmaciones de Scaloni para lo que se vendrá.