Scaloni: "Ya no somos de los mejores del mundo"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, reconoció hoy que su equipo no es de lo "mejor del mundo", en comparación con otros países.



"Argentina siempre es candidata, pero la gente cree que es de las mejores del mundo y yo no creo que sea de las mejores del mundo", comentó Scaloni en el marco de la IV Bilbao International Football Summit.



Sin embargo, el director técnico aseguró que pueden competir "contra cualquiera" que se les ponga enfrente porque Argentina "sigue teniendo jugadores de primer nivel".



Scaloni, que sucedió en el puesto a Jorge Sampaoli y firmó su contrato hasta el Mundial de Qatar 2022, destacó: "Le competimos de igual a igual a las selecciones europeas. Sí podemos decir que vamos a ser protagonistas, pero nadie puede asegurar más. Nadie puede decir que vamos a ganar la Copa y hay selecciones al nivel de Argentina".



Por otro lado, el seleccionador se refirió a Lionel Messi y detalló que se "siente muy cómodo" con su forma de trabajar.



Y en relación al presente del delantero de Barcelona aseguró: "Lo veo bien. Con Betis fue el mejor de la cancha sin haber hecho gol. Dio asistencias y estuvo en las situaciones peligrosas, está cómodo, en la selección está como en el Barça. Lo que tenga que pasar no me meto".



Además, Messi, que en junio cumplirá 33 años, puede jugar por última vez en Qatar 2022 bajo su mando, aunque Scaloni pidió ir "paso a paso".



"Vamos camino a camino, no podemos pensar en lo que va a venir, ahora lo importante es la clasificatoria (para la Copa del Mundo) y luego la Copa América", afirmó.



Scaloni vive en Mallorca, España, y estuvo el pasado miércoles en el encuentro entre Athletic Bilbao y Granada, por la ida de la semifinal de la Copa del Rey.



"Podía haber ganado Athletic por algún gol más, pero son buenos resultados. El Granada allí apretará pero que no te marquen es importante", cerró sobre el 1-0 del local.