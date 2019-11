Schiaretti pidió seguir "apostando a la exportación" para obtener los dólares necesarios para crecer

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, pidió hoy "seguir apostando a la exportación” para garantizar la llegada de la divisa extranjera porque la Argentina necesita dólares para "poder importar y seguir creciendo”.



“Si hay algo que caracteriza a las crisis argentinas no es sólo el déficit fiscal sino la falta de dólares; no es casualidad que hayamos tenido crisis severas en el saldo de cuenta corriente de la balanza de pagos”, remarcó el mandatario al encabezar la entrega de los premios "Córdoba en el mundo 2019".



En el plano local, Schiaretti destacó que “si algo caracteriza a Córdoba es la voluntad de estar en el mundo; Córdoba no le tiene miedo a la competencia internacional”.



Según el mandatario, la provincia aporta 9% del PIB “pero en las exportaciones nacionales la participación es del 13%; esto significa que tenemos más peso en el conjunto de exportaciones argentinas que en el propio PIB”.



“Tenemos que seguir apostando a la exportación y este premio es un reconocimiento a empresarios que trabajan todos los días para hacer más grande a nuestra Córdoba y hacer más grande a nuestra Córdoba también es exportar”, agregó.



Los premios "Córdoba en el mundo" son un reconocimiento a empresas locales que se destacaron por su desempeño exportador durante este año, y las premiadas fueron ValorA (categoría agronegocios), Econovo (industria), Qplus Consultores SA (gestión del conocimiento), Edge SA (innovación) y Oscar Pemán y Asociados (internacionalización).



En tanto, la distinción “Fulvio Pagani” a la trayectoria recayó esta vez para la empresa Prodeman.