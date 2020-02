Schwartzman confirma su favoritismo y avanza a la final del Córdoba Open

POR AGENCIA TÉLAM Hace 10 horas

El porteño Diego Schwartzman, máximo favorito del certamen, se impuso esta noche en un complejo partido al serbio Laslo Djere, 6-1, 1-6 y 6-2, y se medirá mañana, domingo, ante el chileno Cristian Garín en la final de la segunda edición del Córdoba Open ATP 250, que se disputa en el predio del estadio Mario Alberto Kempes.



El tenista argentino, 14º en el ranking mundial de la ATP, arrancó mostrando su jerarquía y buen presente en el circuito internacional doblegando a Djere (39) con un juego sólido desde la base de su cancha, además de aprovechar las fallas de su rival, que en el primer set cometió 18 errores no forzados y cuatro doble faltas, cediendo su saque en tres ocasiones.



Esa primera manga ampliamente favorable al jugador surgido en el club Náutico Hacoaj, hacía presagiar que se encaminaría sin problemas a quedarse con el encuentro en la cancha principal del estadio montado en las adyacencias del Kempes.



Sin embargo, el serbio, que venía de eliminar al campeón Juan Ignacio Londero, comenzó mejor el segundo set, ante una considerable baja en el nivel de Schwartzman, y rápido se puso 5-0 arriba (tres quiebres), anunciando que estaba con vida en el partido y así mandar la definición al tercer set.



Necesitaba reencontrarse con su nivel el ‘Peque’ tras perder su primer set de la semana, y para esto recurrió a enfocarse en disminuir sus errores no forzados y hacer mover a Djere, que había crecido mucho en el juego producto de una gran intensidad y potencia en sus remates desde el fondo de la cancha.



Pudo Schwartzman volver a las bases y establecer diferencias desde el arranque de ese set final, con un rápido quiebre de saque en el segundo parcial se mantuvo firme con su servicio hasta el final y así se encaminó a un triunfo muy trabajoso, que le llevó 1 hora y 55 minutos.



Para alcanzar el encuentro definitorio, Schwartzman había dejado en el camino previamente a los españoles Jaume Munar y Albert Ramos Viñolas.



El certamen cordobés, que en 2019 tuvo como ganador al oriundo de Jesús María, Londero, reparte 527.880 dólares en premios y otorga al ganador 250 puntos y 150 al segundo para el ranking internacional, por lo tanto el ‘Peque’, que el año pasado perdió en cuartos de final, sumará importantes unidades.



En la primera semifinal, el chileno (31) superó 2-6, 6-2 y 6-2 al eslovaco Andrej Martin (100) tras un flojo arranque en el que no encontraba su juego, cediendo el servicio en un par de oportunidades, situación que aprovechó Martin y se quedó con un amplio 6-2 en el primer parcial.



Tras ese set inicial, Garín solicitó ir a los vestuarios, y retornó con otra actitud para encarar lo que siguió, con un juego mucho más efectivo, minimizando la cantidad de errores no forzados, y así logró llevarse los dos últimos parciales por claros 6-2 y 6-2, ante una baja considerable del eslovaco, que no pudo mantener el nivel del inicio.



Para alcanzar la instancia decisiva del abierto de Córdoba, Garín dejó en el camino al rosarino Federico Coria, al español Carlos Taberner, al francés Corentin Moutet y a Martin.