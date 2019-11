Scola hizo un buen aporte en la victoria del Olimpia Milano por el básquetbol de Italia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Luis Scola diseñó hoy una buena contribución de 15 puntos en la victoria que su equipo, Olimpia Milano, logró sobre Banco di Sardegna Sassari, por 90-78, en partido correspondiente a la 10ma. Fecha de la Liga Italiana de Básquetbol (Legabasket) de Primera división.



El capitán del seleccionado argentino, de 39 años, estuvo en cancha durante 21 minutos. El ex jugador de Toronto Raptors, Houston Rockets y Phoenix Suns, entre otras franquicias NBA, encestó 4-5 en dobles, 2-3 en triples y 1-2 en libres.



El también ex valor del Baskonia vasco capturó un rebote, repartió una asistencia y perdió dos pelotas.



Otra figura destacada en la victoria del elenco del DT Ettore Messina resultó el base serbio Nemanja Dedovic, que terminó con un balance de 14 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias.



Además, el campeón Reyer Venezia, con presencia argentina, venció a Trentino, por 79-69.



En el elenco ganador se desempeñaron el base cordobés Ariel Filloy (ex Atenas), quien concluyó con 8 puntos, 2 rebotes y una asistencia; y el alero bahiense Bruno Cerella, que redondeó una convincente labor con 6 tantos, 3 asistencias y un recupero en 13m.



En Trentino, el base porteño Andrés Forray (ex Banco Provincia) colaboró con 5 tantos, 3 recuperos, 3 rebotes y 2 asistencias en 32m.



Los demás resultados: San Bernardo Cantú 82-Fortitudo Bologna 84; Brindisi 100-Pistoia 67; Brescia 101-Pesaro 74; Cremona 88-Trieste 78; Virtus Roma 69-Treviso 81; Reggio Emilia 81-Varese 74



Virtus Bologna, que tiene en sus filas al pivote bonaerense Marcos Delía (ex Obras Basket y Boca Juniors), tuvo hoy fecha libre, pero sigue mandando en las posiciones, con un registro 9-0.