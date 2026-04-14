La venta de entradas para el Superclásico entre River Plate y Boca Juniors comenzó este martes con un verdadero furor: el primer lote disponible se agotó en cuestión de minutos, reflejando la enorme expectativa por el partido.

El expendio se habilitó a las 10 de la mañana a través de la plataforma RiverID, con prioridad exclusiva para socios activos, quienes rápidamente colmaron el sistema y dejaron sin disponibilidad ese primer cupo.

Horas más tarde, desde las 17, se abrió una nueva instancia para los miembros de “Somos River”, mientras que los socios vitalicios tendrán su turno entre el jueves 16 y el viernes 17 de abril.

Desde el club confirmaron que no habrá venta para el público general, por lo que el acceso al estadio estará limitado únicamente a socios y abonados, en un esquema que garantiza un Monumental repleto.

El partido se disputará el domingo 19 de abril en el estadio Monumental, en una nueva edición del encuentro más convocante del fútbol argentino, que volverá a jugarse sin público visitante.

La rápida agotación de entradas evidencia la magnitud del Superclásico, considerado uno de los eventos deportivos más importantes del país, capaz de generar una demanda masiva en cada edición.

De esta manera, con localidades que vuelan en minutos, el duelo entre River y Boca promete un estadio colmado y un clima intenso tanto dentro como fuera de la cancha.