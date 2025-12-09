Un grave episodio ocurrido durante la madrugada de este martes conmocionó a Villa Carlos Paz, en Córdoba. Todo sucedió cuando una joven de 17 años resultó herida tras arrojarse desde una camioneta en movimiento conducida por su pareja. El hecho tuvo lugar cerca de las 4 de la mañana en la calle Asunción, en el barrio La Quinta.

De acuerdo con el testimonio de la adolescente, ella le pidió a su novio, de apellido Pereyra y de 23 años, que detuviera la marcha de la Toyota Hilux en la que circulaban. Ante la negativa del conductor y en medio de una discusión, la menor decidió lanzarse del vehículo en movimiento, lo que le provocó un traumatismo de cráneo y una herida cortante en el cuero cabelludo. Personal médico la trasladó de urgencia al hospital local, donde recibió atención inmediata.

En tanto, el conductor fue detenido por la Policía de Carlos Paz bajo la acusación de haber generado la situación de riesgo que derivó en las lesiones de la joven. La camioneta fue secuestrada como parte de las pruebas recolectadas en la escena del hecho.

La Justicia investiga los motivos de la discusión que antecedió al incidente y trabaja en la recopilación de testimonios y material probatorio para determinar responsabilidades. Mientras tanto, la menor continúa en observación y bajo cuidados médicos.