Se confirmaron los días y horarios de los cuartos de final de la Champions League de América

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La Federación Internacional de Básquetbol (FIBA) Américas estableció hoy los días y horarios de los cuartos de final de la Champions League en la que están San Lorenzo, actual bicampeón, Instituto de Córdoba y Quimsa de Santiago del Estero.



En el caso de San Lorenzo, que ganó las últimas dos ediciones de la Liga de las Américas, jugará el martes 14 de enero contra Franca de Brasil, desde las 20 (hora argentina) como visitante.



Por su parte, Instituto abrirá su serie frente a Real Estelí de Nicaragua también el 14 aunque a las 22 y como local en el estadio Ángel Sandrín.



Finalmente, Quimsa visitará el 15 a Mogi Das Cruzes de Brasil, desde las 20, de Argentina.



Cronograma completo:



. Juego 1 de cuartos de final



Franca (Brasil) vs San Lorenzo. Martes 14 de enero, 19.30.



Instituto vs Real Estelí (Nicaragua). Martes 14 de enero, 22.00.



Mogi (Brasil) vs Quimsa. Miércoles 15 de enero, 20.00.



Fuerza Regia (México) vs Flamengo (Brasil). Jueves 16 de enero, 22.30.







. Juego 2 de cuartos de final



San Lorenzo vs Franca. Sábado 18 de enero, 20.00.



Real Estelí vs Instituto. Sábado 18 de enero, 22.30.



Flamengo vs Fuerza Regia. Domingo 19 de enero, 19.30.



Quimsa vs Mogi. Domingo 19 de enero, 22.00.







. Juego 3 de cuartos de final (en caso de ser necesario)



San Lorenzo vs Franca. Lunes 20 de enero, 20.00.



Real Estelí vs Instituto. Lunes 20 de enero, 22.30.



Flamengo vs Fuerza Regia. Martes 21 de enero, 19.30.



Quimsa vs Mogi. Martes 21 de enero, 22.00.