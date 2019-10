Se elige mañana en Gibraltar al nuevo Parlamento, que definirá al primer ministro

Unos 24 mil ciudadanos de Gibraltar podrán votar mañana en alguno de los 15 colegios electorales para elegir a sus representantes en el Parlamento del enclave, que luego decidirán al Ministro Principal. De 9 a 22, los gibralteños decidirán la integración del Parlamento unicameral, de 17 escaños y un presidente que no es diputado. Las 17 bancas representan a una única circunscripción. Los votantes recibirán una papeleta de voto con la lista nominal de 32 candidatos: diez de cada uno de los partidos o alianzas -se presentan tres- y dos candidatos independientes. El votante puede marcar la casilla de diez candidatos en total eligiendo en bloque a un partido o mezclar candidatos de diferentes fuerzas. Para constituir Gobierno se necesita el apoyo de nueve diputados. A los comicios de mañana se presentan The Gibraltar Socialist Labour Party (GSLP) -Partido Socialista Laborista de Gibraltar-, encabezado por Fabian Picardo; Gibraltar Social Democrats (GSD) -Socialdemócratas de Gibraltar-, encabezado por Keith Azopardi; y Together Gibraltar, encabezado por Marlene Hassan Nahón. Como independientes se presentan Robert Vásquez y J.C. Pons. En las elecciones de 2015 la participación fue del 70,77 por ciento y el actual Primer Ministro, Fabian Picardo, cabeza de lista del GSLP, es el principal candidato, según las encuestas publicadas por medios gibraltareños, para revalidar el cargo. Si logra la mayoría de legisladores, será el tercer mandato de Picardo, reseñó la agencia DPA. Gibraltar es un peñón bajo soberanía del Reino Unido, y aunque España lo reclama como propio, en el 2002 un referendo mostró que el 99 por ciento de los habitantes del enclave estaba a favor de permanecer bajo mando británico.