Se espera superar los 100 mil visitantes en la Feria Internacional de Turismo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente de la Federación Argentina de Asociaciones de empresas de viajes y turismo (Faevyt), Gustavo Hani, destacó hoy que la nueva edición de Feria Internacional de Turismo (FIT 2019), que se inicia este sábado en La Rural de Palermo, "superará los 100.000 visitantes". Horas antes del inicio de la feria de turismo más importante de América latina, Hani aseguró a Télam que la posibilidad que tendrá este año el público de comprar sus vacaciones en el predio "nos hará superar esa cifra de visitantes", que en la anterior edición llegó a las 93.000 personas. Adelantó que "todo el metraje de la feria se encuentra vendido" y destacó que habrá "un récord de 52 países -República Dominicana es el país invitado-, presencia de todas las provincias argentinas, y más de 1.700 expositores". La huelga decretada para este fin de semana por los pilotos de Aerolíneas Argentinas tuvo su efecto también en la FIT, donde hubo que cambiar todos los vuelos a los 420 compradores a rondas de negocios que son traídos por la Faevyt. "Por más que se levante, el paro ya nos complicó la vida a todo el equipo, porque además de esos cambios que tuvimos que realizar, mucha gente reprogramó o directamente desistió", explicó Hani. "Es un problema esto de vernos siempre de rehenes de intereses políticos, porque esto no es por los trabajadores ni mucho menos, esto es puro oportunismo político", agregó. En esta edición, en los stands de cada provincia habrá agencias locales para ofrecer y vender sus destinos, y además, los operadores mayoristas le darán espacio a los minoristas para que puedan vender, y la Faevyt armó un sector de escritorios donde también habrá ofertas. "En paralelo lanzamos el FIT Sale, otra versión de nuestro Travel Sale para que todo aquel que no pueda venir a la feria pueda comprar on lines las mismas ofertas, que durará hasta el 12 de octubre, cuatro días más que la propia FIT", dijo el directivo. Respecto a cómo afecta al sector el precio de dólar, Hani señaló que el mayor problemas de los agentes de viajes "es la incertidumbre" porque "la gente retrae las compras y espera". "El tema de la liquidación de divisas también nos está generando un gran problema, pero el martes, a las 15, tenemos una reunión en el Banco Central con el gerente general, donde vamos a poder plantear todo este problema que estamos teniendo hoy", precisó. Uno de los temas que abordará Hani en su discurso de apertura será el de la venta ilegal, que calificó como "un grave problema" como lo demuestran los resultados del laboratorio de Faevyt que en "8 meses detectó 6.000 perfiles ilegales de venta", denunció el presidente de la Faevyt. Por otra parte, Hani tuvo elogiosas palabras para con el secretario de Turismo de la Nación, Gustavo Santos, "por la fortaleza e intensidad que tiene, el trabajo hecho a nivel internacional, la fluida relación con el sector privado, y la conectividad lograda. Todo ese trabajo es de él, y el posicionamiento que ha hecho en todo el mundo de la argentina es increíble", remarcó. Además de poner el acento en el control de la venta ilegal, Hani destacará en su discurso el rol del agente de viajes y la importancia de la Feria como una de las cinco más importante del mundo y la más importante de América Latina