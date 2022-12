Se estrena la tercera temporada una de las series que arrazó en Netflix

Como es de costumbre, la plataforma de Netflix brinda diversos títulos atrapantes para el mes de diciembre 2022. En esta ocasión y entre los tantos propuestos, se dio a conocer el estreno de una nueva temporada de las series posicionadas entre las más vistas. La misma está dirigida por el creador de "Sex in the City" Darren Star. Debutó en 2020 y se convirtió en la comedia más popular de ese año. Es justamente “Emily in Paris”.

El estreno de la nueva temporada de la comedia televisiva está previsto para el 21 de diciembre. La misma se encuentra protagonizada por Lily Collins en el rol de Emily Cooper, una estadounidense que se muda de Chicago a la capital francesa para trabajar en marketing. Es necesario resaltar que este martes el elenco de “Emily en Paris” se presentará en la alfombra roja de la ciudad de las luces para el estreno mundial de la tercera parte.

Por otro lado, el filme ocasionó cierto enojo de Francia por las caricaturas de los parisinos, pero al mismo tiempo inspiro a diversos extranjeros para tomarse fotos frente a la Torre Eiffel y visitar los distintos lugares de comidas favoritos de Emily. Con respecto a la ira de los franceses, Philippine Leroy-Beaulieu, quien sería la intérprete del jefe francés de Cooper, no dudo en aclarar la perspectiva de la serie.

Novedades en la nueva temporada de Emily en Paris de Netflix

De este modo, mencionó que, aunque “Emily en Paris” se “burla” de cierto modo de los franceses, también se enfrenta a los estadounidenses, contrastando los distintos estilos de trabajo e insinuando una nueva “unión” o cooperación entre las dos culturas. "En la tercera temporada, acabamos inspirándonos mutuamente: yo la inspiro a ella y ella me inspira a mí, y este puente que tenemos que construir entre las culturas se hace realidad", aclaró Leroy-Beaulieu, en declaraciones con la emisora de radio francesa France Inter.

En la plataforma de Netflix se puede leer la siguiente síntesis de la serie antes mencionada: "Gracias a un trabajo soñado, una ejecutiva de Chicago comienza una nueva etapa en París. Pero equilibrar carrera, amistades y amor no es tarea fácil, ni siquiera allí". En la tercera temporada que estará disponible en diciembre, se incorporan dos nuevos integrantes al reparto principal. Estos son Paul Forman y Melia Kreiling.