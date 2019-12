Se evitaron en La Plata la realización de 28 fiestas clandestinas en esta Navidad

Un operativo de prevención evitó que en La Plata se realizaran 28 fiestas clandestinas que estuvieron programadas para las primeras horas de Navidad, procedimiento que se replicará para los festejos de fin de año, informaron hoy fuentes de la Municipalidad a Télam.



Mediante operativos conjuntos entre diversas áreas municipales y la policía local, el Municipio reforzó todos los equipos de prevención y control con el objetivo de inspeccionar y evitar distintos festejos no permitidos, en boliches, quintas y en viviendas particulares.



"El operativo consistió en prevenir a los jóvenes sobre los riesgos que tienen la realización de estas fiestas en casas, quintas o salones que no cuentan con la debida autorización ni con las medidas de seguridad acordes", explicó el secretario de Convivencia Urbana, Roberto Di Grazia.



De esta manera, se montaron múltiples operativos en toda la ciudad para erradicar las fiestas clandestinas, de acuerdo a las denuncias llegadas a la línea de atención al vecino 147 y a través del seguimiento y la investigación sobre estos eventos durante los días previos.



En una de las fiestas intervenidas, en 138 y 474, participaban unas tres mil personas.



Asimismo, autoridades locales encabezaron un operativo para erradicar un festejo ilegal en 23 entre 472 y 473, acompañado también por un importante despliegue que se centró en el casco urbano, y las zonas norte y sur del partido.



"Es importante que los vecinos puedan contribuir. Tanto los padres informándole a sus hijos sobre los riesgos que conlleva concurrir a una fiesta que no cuenta con autorización, como notificando a la línea de atención del 147 cualquier tipo de evento del que tomen conocimiento para que los festejos sean seguros para todos y no un riesgo", detalló el Secretario de Seguridad de la Comuna, Darío Ganduglia.



Cabe recordar que, el marco de la campaña 'Diciembre Responsable', la Municipalidad de La Plata desarrolló durante las últimas semanas un operativo de concientización, prevención y control de la vía pública, con motivo de celebrarse Navidad y Año Nuevo.



Este accionar promovido en conjunto entre diversas áreas de la Comuna, incluyó operativos durante la tarde con motivo de controlar el espacio público y las vías de acceso a la ciudad, en tanto que por las noches se reforzó la presencia de efectivos y agentes para el control de la nocturnidad.



Conjuntamente, agentes municipales recorrieron durante los últimos días inmediaciones de bares y boliches en el centro platense, donde repartieron folletería para evitar los riesgos generados por el consumo de alcohol en conductores al volante.