Se fugaron u$s 26.875 millones entre enero y octubre de este año

En los primeros 10 meses de este año, la formación de activos externos, también llamada fuga de capitales, acumuló u$s 26.875 millones. Es prácticamente el mismo valor que se registró durante todo 2018, con u$s 27.230 millones.

La compra de billetes fue el rubro que más colaboró este año a fugar divisas, ya que totalizó u$s 16.539 millones. Las inversiones financieras de residentes en el exterior, en tanto, sumaron u$s 10.054 millones a la formación de activos externos durante este año. Las inversiones directas (en empresas o inmuebles), por su parte, fueron las que menos contribuyeron a la fuga, con u$s 282 millones en los primeros 10 meses de 2019.

Según datos del Banco Central (BCRA), la fuga de capitales pasó de u$s 1163 millones en octubre de 2018 a u$s 4125 millones el mes pasado. Esto significó un alza interanual de 254%. Con respecto a septiembre de 2019, en tanto, la formación de activos externos creció un 36%.

Las compras netas de dólares físicos por parte del sector privado no financiero ascendieron a u$s 3743 millones en octubre, en lo que fue el máximo mensual desde 2002 (primer dato disponible). Aumentó un 63% en el mes y un 688% en términos interanuales.

La fuga de u$s 4125 millones registrada en octubre fue el segundo punto más alto del año, solo superado por el máximo histórico que se vio en agosto. Pese al cepo cambiario, la compra de billetes explicó el 90% de la formación de activos externos del mes pasado, ya que las adquisiciones netas de dólares físicos por parte del sector privado no financiero ascendieron a u$s 3743 millones, en lo que fue el máximo mensual desde 2002 (primer dato disponible). La compra de billetes aumentó un 63% en el mes y un 688% en términos interanuales.

Por el contrario, las restricciones cambiarias parecieron más efectivas a la hora de frenar las inversiones de residentes en el exterior. Solo hubo u$s 1 millón en desembolsos directos durante octubre, mientras que las inversiones financieras totalizaron u$s 382 millones. Esto representó una caída de 46% con respecto a los u$s 720 millones del mes previo y una baja interanual de 42%.

Por: MELINA MANFREDI