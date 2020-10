Se metieron a una escuela y robaron elementos de construcción

Un depósito ubicado en la Escuela Normal Manuel Belgrano de Caucete sufrió un saqueo luego de que al menos dos delincuentes se llevaran elementos sanitarios en desuso. El hecho ocurrió, según creen fuentes policiales, durante el fin de semana pasado. Especulan que puede haber sucedido entre las madrugadas y noches del último sábado y domingo.

El descubrimiento del hurto sucedió alrededor de las 8.30 de este lunes cuando personal destacado en la escuela llegó al establecimiento educativo ubicado en calle 9 de Julio al oeste de calle Juan José Bustos. Al hacer el recorrido rutinario por las aulas y el predio que el depósito del obrador de la Dirección de Obras Menores, ubicado en esa escuela, tenía la puerta abierta. Al acercarse, descubrieron la cerradura forzada y evidentes signos de elementos faltantes.

Inmediatamente dieron aviso a personal de la Comisaría 9ª y a personal encargado de ese depósito que constató que se habrían llevado, al menos, 10 inodoros, siete estufas de pantalla, ventiladores y otros elementos de construcción. Todos esos elementos, informaron desde la fuerza, estaban en desuso por lo que el valor de las pérdidas no sería grande, aunque no especificaron números.

Actualmente, personal de esa comisaría se encuentra investigando a posibles sospechosos. Según creen, los delincuentes, al menos dos, podrían haber utilizado un vehículo o realizando el llamado “trabajo de hormiga”, llevándose los elementos uno por uno durante los días de ausencias del personal por la parte norte o trasera de la escuela.

Cabe mencionar que ese lugar no cuenta con casero, puesto que este falleció hace un mes al menos y en el predio viven su viuda y dos hijas. Hasta el momento no hay culpables y no han dado aún con los elementos mientras sigue la investigación.