¿Se muda? Leandro Paredes, cerca de unirse a otra figura de la Selección Argentina

Hace instantes, un rumor comenzó a tomar fuerza en Europa, con Leandro Paredes como principal protagonista. Se trata justamente de la Juventus, equipo que "necesita un mediocampista central con la experiencia y la trayectoria del argentino Leandro Paredes, que ya fue señalado como transferible por el PSG". Eso fue justamente lo que indicó el diario Corriere dello Sport, del elenco en el que milita Ángel Di María.

"Todo indica que Paredes terminará siendo compañero de su amigo Di María", resolvieron también desde el diario italiano. Según lo que informan desde el Viejo Continente, están trabajando para cortar los 5 millones de euros que separa lo que PSG busca y lo que Juventus pretende entregar. Cabe resaltar que los franceses tienen la intención de dejarlo ir por 20 millones, pero los italianos no estás dispuestos a cerrar por más de 15 millones de euros.

Palabras de Leandro Paredes

"Me quedo en París Saint-Germain y quiero estar bien para el Mundial. Las chances están dadas para varios, porque por ejemplo Francia, España e Inglaterra juegan muy bien, pero nosotros también vamos a intentarlo. No sé si el de Qatar será el último Mundial de Messi, porque después le va a resultar difícil esperar otros cuatro años para volver a jugarlo. Por eso me gustaría que lo ganemos, más por él que por mí", comentó Paredes días atrás.

Asimismo, el volante de la Selección Argentina también expuso: "Para nosotros es muy importante que él esté bien, que esté contento, que pueda disfrutar de lo que estamos viviendo. En Argentina se juega feo, no miro muchos partidos. River, Vélez, Defensa y Justicia quizás... Y Boca que no necesita jugar bien para ganar". Claro, desea volver al Xeneize en algún momento, pero, por ahora, está bien en Europa.

En declaraciones radiales, el exjugador de Boca Juniors dejó en claro que será un Mundial muy difícil, pero que no serán rival fácil para ningún otro seleccionado. "Hay selecciones muy buenas. Francia es candidata, seguro. Brasil siempre es Brasil. Inglaterra tiene buenos jugadores. No sé si Argentina es favorita, nosotros iremos a competir, a pelearle a cualquiera", sentenció Leandro Paredes.