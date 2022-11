¡Se picó! Luchadores argentinos invitan a pelear a Canelo Álvarez por amenazar a Messi

Luego de la polémica amenaza de Canelo Álvarez a Lionel Messi, varios salieron en su defensa. El boxeador mexicano liquidó al astro rosarino del PSG por una imagen que se viralizó en redes sociales. Tras el 2 a 0 de Argentina a México en la segunda fecha del Mundial de Qatar 2022, Saúl dijo que el "10" debería rezar para no que no se crucen en las calles, lo que obviamente repercutió en el planeta entero.

Siendo de esa manera, en las últimas horas aparecieron varios peleadores profesionales de Argentina en las redes sociales, no sólo defendiendo a Messi, sino que invitando a pelear a Canelo Álvarez. Con diferentes mensajes, boxeadores y artistas marciales mixtos de renombre lo mencionaron para combatir en el ring o el octágono. ¿Habrá respuesta del azteca para alguno de estos?

Publicidad

Amenazas de argentinos a Canelo

Supuestamente, Marcos "El Chino" Maidana había posteado: "¿Que si conozco a Canelo? Si es un bobo que le gusta la prensa y ser observado todo el tiempo. Cuando quiera lo invito a el ring al gil ese. Si te metes con Messi se mete con 40.000.000 milllones de Argentinos". No obstante, después se supo que había sido una cuenta falsa, por lo que el boxeador argentino dijo: "No fui yo. No hablé nada y no voy hablar".

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Asimismo, desde UFC, dos luchadores reconocidos e históricos de Argentina se expresaron. Guido Cannetti apareció en Instagram para resaltar: "Jajaja acá estamos presentes, se me cayó un ídolo, que lo peor es que pierde prestigio diciendo algo que encima fue mentira por que? @canelo @leomessi jamás piso ni limpio el piso, creo que ni cuenta se dió. Pero si te gusta el quilombo acá estoy firme y digno, por que a mi si me gusta #Vamos Argentina". A continuación, Santiago Ponzinibbio añadió: "El que toca a @leomessi se mete conmigo y con 50 millones de argentinos".

Por último, Ezequiel Matthysse, otro pugilista argentino, aprovechó el millón de seguidores que tiene en Instagram para acotarle lo siguiente al mexicano: "Qué onda Canelo, Canelón. ¿Qué onda con Messi? Mirá que el que se mete con Messi saltamos todos los argentinos. ¡Ojo, perro! Guarda, guacho, eh. Con Messi no. Todo bien con el saludo que me mandaste una vuelta, pero con Messi no".